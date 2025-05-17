В Волгограде похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» Артура Мусина

Завтра, 18 мая, «Бессмертный Сталинград» простится с Артуром Мусиным, участником СВО с позывным «Тринадцатый». Эту печальную новость сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов, передает V102.RU.
Артур вырос в Волгоградской области, окончил школу в Светлом Яре, затем - Волгоградский индустриальный техникум. Получил в Москве высшее юридическое образование, служил в полиции и вневедомственной охране.
В 2019-м году подписал контракт на военную службу. А в конце 2022 одним из первых присоединился к «Бессмертному Сталинграду».
- Его самоотверженность, надежность и рассудительность очень помогали решению самых сложных боевых задач. Стоял до конца. И ушел как настоящий мужчина — защищая Родину,
- вспоминает Андрей Гимбатов.
Бойца похоронят на Новом Ворошиловском кладбище Волгограда.
Фото Андрей Гимбатов t.me