Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Волгоградской области

В Волгоградской области до 5 утра 19 мая объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России.

Это опасное атмосферное явление прогнозируется в отдельных районах в период с 10 утра 18 мая до 5 утра 19 мая. Кроме того, до 15:00 18 мая в центральных районах Волгоградской области сохранится высокая пожароопасность.

Отметим, что желтый уровень означает, что указанные погодные условия потенциально опасны - высок риск вероятности пожаров.

По данным Волгоградского ЦГМС, 18 мая в Волгограде днем прогнозируется кратковременный дождь, ветер 8-13 м/с и +20...+22º.

В районах области в дневные часы ожидаются небольшие и кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Дневная температура: +20...+25º.

Грозы и кратковременные дожди, по данным волгоградских синоптиков, прогнозируются 19 мая преимущественно в районах Волгоградской области. В областном центре обещают только небольшой дождь. Ночью +13...+15º; днем +19...+21º.

Фото из архива V102.RU