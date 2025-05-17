В Волгограде «двойка» столкнулась с фурой

Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 17.05.2025 10:40
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17.05.2025 10:40
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области
Из-за столкновения фуры и автобуса пострадала 65-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, днем 16 мая на проспекте Университетский в Советском районе Волгограда МАЗ с прицепом, обгоняя следующий в попутном направлении автобус №2, задела «Волгабас».В итоге пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована.
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области
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