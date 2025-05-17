В Волгограде «двойка» столкнулась с фурой





Из-за столкновения фуры и автобуса пострадала 65-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, днем 16 мая на проспекте Университетский в Советском районе Волгограда МАЗ с прицепом, обгоняя следующий в попутном направлении автобус №2, задела «Волгабас».

В итоге пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована.