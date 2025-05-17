Общество

Волгоградские фермеры из-за заморозков потеряли треть урожая клубники

Общество 17.05.2025 14:59
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17.05.2025 14:59


Волгоградские фермеры накануне сезона клубники не досчитались около 30% урожая. По их словам, будущую ягоду сгубили двухдневные заморозки, накрывшие регион в конце апреля.

После прошлогоднего похолодания, уничтожившего большую часть уже завязавшихся ягод, к новому сезону волгоградцы готовились по-новому.

- Ситуация лучше, чем в прошлом году. Но все-таки из-за апрельского похолодания, когда ночная температура опускалась до трех с половиной градусов мороза, процентов 30 клубники у нас вымерзло, - рассказывает фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – Погибло бы и больше, если бы мы не стали заранее готовиться к капризам погоды.

Накануне обещанных синоптиков температурных пике производители укрыли клубнику плотным «пледом». Из-за сильных порывов ветра материал пришлось не просто разложить, но и вкопать его в землю.

- Это действительно очень тяжелый труд. Я уже не говорю о том, насколько он финансово затратный – четыре листа укрывного материала стоят 12 тысяч рублей! – отмечает фермер. – Наших сил и возможностей хватило не на всю площадь. В итоге на непокрытых участках цветок вымерз полностью. В некоторых местах пострадали и цветки, которые соприкасались с материалом.

Привыкшие к любым проказам небесной канцелярии, в последние годы фермеры все же не перестают удивляться изменению климата.

- В этом году заморозки длились два дня, а не четыре, как в прошлом. И в этом мы находим какое-то утешение. А вообще работать в таких условиях становится все сложнее. У нас второй год вымерзает не только клубника, но и весь виноград, – говорит Екатерина Сапункова. – Ищем новые варианты, подстраиваемся под ситуацию и не теряем надежды на хороший урожай.

Первые лотки с клубникой появились на волгоградских рынках и в магазинах на уходящей неделе. Правда, пока местным гурманам предлагают в основном привозной товар. По словам покупателей, цены на иногороднюю ягоду сравнимы со стоимостью хорошего куска мяса. Подробнее - в материале ИА "Высота102".

Фото Андрея Поручаева

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