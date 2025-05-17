В Волгоградской области иномарка врезалась в забор жилого дома: двое в больнице





В Елани накануне, 16 мая, иномарка протаранила ограждение жилого дома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла около девяти часов вечера на улице Советская в районе дома №96. В Елани накануне, 16 мая, иномарка протаранила ограждение жилого дома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла около девяти часов вечера на улице Советская в районе дома №96.

Водитель Nissan X-Trail не справилась с управлением, в результате чего иномарка вылетела с дороги и врезалась в забор жилого дома. 12-летняя пассажирка автомобиля с переломом бедра и предплечья была госпитализирована. Также за медпомощью обратилась и женщина, находившаяся за рулем. Между тем, по данным отдела МВД России по Еланскому району, женщина после совершения ДТП употребила спиртные напитки. Ей грозит уголовное дело и штраф размере 45 тысячи рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком от полутора до двух лет.