Общество

Привередничают? Волгограде школьники отказываются от 37% обедов

Общество 17.05.2025 15:36
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17.05.2025 15:36


В Волгограде ассоциацией участников общественного питания «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» совместно с аудиторами КСП изучили съедаемость обедов в городских школах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты исследования, ученики отказываются съедать треть предлагаемых блюд.

- По итогу мероприятия с участием внешних экспертов проведен мониторинг съедаемости блюд за 12 дней действия меню в трех проверенных МОУ. Средний процент съедаемости блюд на завтрак составил 63%, на обед – 68%, соответственно, - говорится в отчёте.

Мониторинг производился на площадке средних школ № 84, № 55 «Долина знаний» и № 75 на территории Центрального, Советского и Красноармейского районов.

Кроме того, экспертами были обнаружены и финансовые нарушения при организации питания школьников, в частности, использование целевых субсидий на иные цели. Также руководители образовательных учреждений были уличены в ненадлежащем учёте учащихся, имеющих право на бесплатное питание.

Во время изучения организации приёма пищи вскрылось и то, что школы нарушают правила организации обедов, отпуская горячее питание во время перемен продолжительностью менее 20 минут.

Отметим, проанализировав основные проблемы, ревизоры подготовили свои предложения. В частности, для уменьшения количества несъеденных и выкидываемых блюд директорам и вышестоящим чиновникам предполагается оперативнее реагировать на пожелания обучающихся, изменить рецептуру и технологию приготовления, а также вычеркнуть из меню наименее популярные позиции. В 2025 году специалисты КСП планируют повторно изучить данную проблему, а также проконтролировать эффективность мер, предпринятых департаментом по образованию администрации Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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