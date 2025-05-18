В Камышине из-за торжественного марша перекроют улицы

В городе Камышине Волгоградской области 20 мая пройдут торжественные мероприятия в честь 109-ой годовщины со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного летчика Алексея Маресьева, передает V102.RU со ссылкой на главу города Станислава Зинченко.

- В 10.00 ч. состоится торжественное прохождение маршем учащихся военизированных классов школ города и возложение венков и цветов к памятнику А.П. Маресьеву (пересечение улиц Некрасова - Ленина), - сообщил глава.

В администрации Камышина в свою очередь предупредили горожан о предстоящих ограничениях движения автотранспорта, связанных с проведением праздничных мероприятий.

Так, 19 мая с 15.45 до 16.45 и 20 мая с 9.45 до 11.00 ограничения введут на участке дорог по ул. Некрасова в границах от кольца 3 мкр. и кольца 4 мкр., ул. Ленина в границах ул. Терешковой и ул. Некрасова.

Алексей Маресьев является уроженцем Камышина. В годы Великой Отечественной войны летчику после ранения ампутировали обе ноги. Однако он проявил невиданные мужество и настойчивость, добившись, чтобы ему разрешили и дальше летать на боевых самолетах. Всего за время войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения и семь после. 20 июля 1943 года во время воздушного боя он спас жизни двух советских летчиков и сбил два вражеских самолета.

Похоронен Алексей Маресьев на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото: Станислав Зинченко / t.me