Возбуждено дело после обрушения балкона и гибели бабушки в Волжском

В Волжском возбуждено уголовное дело по факту обрушения балкона, в результате которого погибла пенсионерка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня, 17 мая, в доме №6 на улице Мечникова. Следователи будут расследовать дело, возбужденное на основании п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека.
Балкон в квартире на четвёртом этаже обрушился в тот момент, когда на нем находилась хозяйка жилплощади. Женщина погибла на месте.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела по городу Волжскому регионального управления СК России. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели пенсионерки. Женщине был 91 год.
Напомним,Фото прокуратуры Волгоградской области
ИА «Высота 102» сообщало, что происшествие случилось на так называемом французском балконе, не имеющем собственной балконной площадки. Предположительно, перила разрушились, когда на них облокотилась женщина.