



В Светлоярском районе Волгоградской области в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне в 21:00 на 61 км автодороги Р-22 «Каспий».

- Водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», совершил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «КАМАЗ». В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» скончался на месте ДТП, - рассказал начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Светлоярскому району Максим Анисимов.





Водитель скончался от травм до приезда скорой помощи.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области