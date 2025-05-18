Происшествия

Роковой маневр: под Волгоградом водитель легковушки погиб, выехав навстречу КАМАЗу

Происшествия 18.05.2025 10:27
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18.05.2025 10:27




В Светлоярском районе Волгоградской области в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне в 21:00 на 61 км автодороги Р-22 «Каспий».

- Водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», совершил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «КАМАЗ». В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» скончался на месте ДТП, - рассказал начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Светлоярскому району Максим Анисимов.


Водитель скончался от травм до приезда скорой помощи.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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