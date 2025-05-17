Происшествия

В Волгограде на стройке торгового центра разбился насмерть рабочий

Происшествия 17.05.2025 21:01
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17.05.2025 21:01


Трагическое происшествие случилось в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в экстренных службах, с высоты третьего этажа в строящемся здании на улице Ополченская сорвался рабочий.
В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в медучреждение, где он, по сведениям информагентства,  скончался.
Происшествие случилось на стройке торгового центра, который возводится в районе известного рынка на Тракторном.
Информация уточняется в СУ СК по Волгоградской области.
Фото V102.RU (архив)

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