Спорт

Ватерполисты волгоградского «Спартака» завоевали серебро Суперлиги

Спорт 17.05.2025 14:17
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17.05.2025 14:17


Волгоградский «Спартак» накануне, 16 мая, дома проиграл казанскому «КОС-Синтезу» со счетом 8:12 и с общим результатом 0:3 уступил в финальной серии мужской Суперлиги. Таким образом, красно-белые завершили чемпионат России по водному поло на втором месте, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, в первых двух матчах финала «Спартак» в Казани уступил своим принципиальным соперникам. Для продолжения борьбы за золотые медали волгоградцам обязательно нужно было побеждать в третьем поединке в домашнем бассейне на Семи ветрах при поддержке родных трибун.

Счет в матче открыли хозяева - в середине первого периода отличился Роман Усов. Вскоре казанцы сравняли, но до перерыва Тимур Шайхутдинов восстановил минимальный отрыв - 2:1. Следующую четверть волгоградские ватерполисты провалили, пропустив три безответных мяча. Теперь уже гости захватили преимущество. Третью восьмиминутку «КОС-Синтез» также оставил за собой - 4:2, а общий счет к заключительному периоду стал 8:4 в пользу коллектива из Татарстана.


В последней четверти спартаковцам, к сожалению, не удалось вернуть интригу. Никита Деревянкин результативным попаданием увеличил отрыв до пяти мячей. Затем в составе хозяев большинство реализовал Константин Шейкин. Но казанские ватерполисты в этот вечер больше соперников преуспели в атаке, благодаря чему к окончанию дуэли преимущество гостей насчитывало «плюс четыре» - 12:8. В итоге - третья победа «КОС-Синтеза» в финальной серии, которая позволила им оформить чемпионство второй сезон подряд. А «Спартак» снова, как и год назад, оказался вторым по итогам турнира и стал обладателем серебряных медалей.


Сезон в российском водном поло завершится розыгрышем Кубка страны в начале июня в Казани. Волгоградская команда под руководством главного тренера Владимира Карабутова и его ассистента Николая Козлова традиционно будет являться одним из фаворитов соревнований. Спартаковцы постараются вернуть себе трофей, который последний раз красно-белые завоевывали в 2023 году. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com


  

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