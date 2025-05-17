В Волжском погибла выпавшая с обрушившегося балкона бабушка

Фото ДТП и ЧП Волжский t.me
Происшествия 17.05.2025 16:00
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17.05.2025 16:00
Фото ДТП и ЧП Волжский t.me
Трагедия произошла сегодня, 17 мая, в Волжском Волгоградской области, во втором часу дня. По свидетельству очевидцев, пожилая женщина вышла на балкон в доме №6 по улице Мечникова. Она облокотилась на перила, которые не выдержали и сломались. Пенсионерка упала и разбилась насмерть.
Происшествие случилось на так называемом французском балконе, не имеющим собственной балконной площадки. Ограждение на них устанавливается непосредственно в проёме с наружной стороны, прямо перед дверью.По словам шокированных происшествием соседей, бабушке было около 90 лет. Информация уточняется в СУ СК по Волгоградской области.
Фото ДТП и ЧП Волжский t.me
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