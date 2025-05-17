Общество

Экс-депутат Волгоградской облдумы снова продает стадион «Электроник»

Общество 17.05.2025 12:36
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17.05.2025 12:36


В Волгограде снова выставлен на продажу стадион «Электроник», расположенный на улице Московская, 2 в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт объявлений, недвижимость в виде футбольного поля, административного корпуса, котельной и подсобными помещениями продается за 180 миллионов рублей.
Собственником стадиона, напомним, является экс-депутат Волгоградской областной думы, известный предприниматель Николай Чувальский. В прошлом году он уже пытался продать «Электроник», однако в январе 2025 года передумал. Тогда он пояснил V102.RU, что «появилась новая концепция», поэтому было принято решение снять объявление.
Однако спустя несколько месяцев выяснилось, что стадион снова продается, причем по такой же цене, что и в прошлом году.
Фото Яндекс Карты

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