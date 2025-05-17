Экс-депутат Волгоградской облдумы снова продает стадион «Электроник»

В Волгограде снова выставлен на продажу стадион «Электроник», расположенный на улице Московская, 2 в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт объявлений, недвижимость в виде футбольного поля, административного корпуса, котельной и подсобными помещениями продается за 180 миллионов рублей.
Собственником стадиона, напомним, является экс-депутат Волгоградской областной думы, известный предприниматель Николай Чувальский. В прошлом году он уже пытался продать «Электроник», однако в январе 2025 года передумал. Тогда он пояснил V102.RU
, что «появилась новая концепция», поэтому было принято решение снять объявление.
Однако спустя несколько месяцев выяснилось, что стадион снова продается, причем по такой же цене, что и в прошлом году.
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