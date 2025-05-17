Бурлящую воронку сняли очевидцы в Волге под Волгоградом

Происшествия 17.05.2025 19:34
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17.05.2025 19:34
Необычную картину в виде бурлящего водоворота сняли очевидцы в Дубовке Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, это произошло недалеко от берега.
Жители предположили, это могут быть выбросы из канализационной трубы. Однако в администрации района заявили, что нарушений в работе системы ЖКХ города не зафиксировано, а жалоб от жителей не поступало.
- Администрации района известно о состоянии водопроводной системы, в связи с чем был объявлен конкурс. Уже на следующей неделе запланирована поставка новой трубы с последующей заменой ветхого участка, - пояснили V102.RU.Видео ДТП и ЧП Волгоград t.me
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