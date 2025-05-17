Бурлящую воронку сняли очевидцы в Волге под Волгоградом











Необычную картину в виде бурлящего водоворота сняли очевидцы в Дубовке Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, это произошло недалеко от берега. Необычную картину в виде бурлящего водоворота сняли очевидцы в Дубовке Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, это произошло недалеко от берега.

Жители предположили, это могут быть выбросы из канализационной трубы. Однако в администрации района заявили, что нарушений в работе системы ЖКХ города не зафиксировано, а жалоб от жителей не поступало.





- Администрации района известно о состоянии водопроводной системы, в связи с чем был объявлен конкурс. Уже на следующей неделе запланирована поставка новой трубы с последующей заменой ветхого участка, - пояснили V102.RU.

