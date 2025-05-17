Ранее следователи СУ СК по Волгоградской области установили, что всего в качестве взятки они получили мяса на сумму порядка 90 тысяч рублей.
Суд над главбухом и замдиректора училища начался еще в начале лета прошлого года. И лишь на днях был оглашен приговор. Согласно решению Новониколаевского районного суда, не вступившего в законную силу, Кира Уланова и Анатолий Федоров приговорены к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением распорядительных административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Пока решение суда не обжаловала ни одна из сторон.
Можно сказать, что подсудимые отделались легким испугом. Ведь максимальное наказание, которое грозило им по п.«а,в» ч.5 ст. 290 УК РФ, составляло до 12 лет реального лишения свободы.
Интересно, что до вынесения приговора, который был оглашен 29 апреля, Уланова и Федоров, уже будучи подсудимыми по обвинению в совершении коррупционного преступления, спокойно продолжали работать на своих постах. И лишились своих должностей лишь недавно. Как пояснили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области, в настоящее время Уланова и Федоров уволены с занимаемых должностей.
Казалось бы, действительно, пока суд не признал их виновными, замдиректора и главбух имели законное право трудиться на своих должностях. Однако в комитете образования и науки Волгоградской области в подобных ситуациях поступали по-другому. Так, с бывшим директором этого же училища Николаем Стародымовым, которого следствие, как потом оказалось, незаконно обвинило в мошенничестве и служебном подлоге, в облкомобразования расстались сразу же, не дожидаясь решения суда. Директору училища, о трагической истории которого информагентство рассказывало в публикации «Меня называли ворюгой»: незаконно осужденный экс-директор волгоградского училища не может добиться реабилитации» вменили прием на работу «мертвой души» - сотрудника, который в этот период не работал в образовательном учреждении, однако на его имя начисляли зарплату согласно штатному расписанию.
Около двух лет понадобилось Николаю Стародымову, чтобы доказать свою невиновность – в итоге обвинительный приговор в отношении него был отменен, а прокурор района извинился перед ним за незаконное судебное преследование.
К слову, Уланова и Федоров сыграли роковую роль в истории с бывшим директором училища. Когда Николай Стародымов находился на лечении в московской больнице, Федоров, будучи и.о. директора, и принял на работу фиктивного сотрудника. Несмотря на то, что в данном приказе стояла подпись Федорова, под суд пошел Николай Стародымов, не имеющий отношения к этой афере.
Однако карма, вероятно, все-таки прилетела. Не рой яму другому, сам в нее угодишь – так гласит известная русская пословица. В жизни так все и получилось.
Между тем, незаконно осужденный бывший директор училища до сих пор не может добиться компенсации за потерянное здоровье и репутацию. Как переживут свой приговор те, кто подставил невиновного человека, неизвестно. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, теперь уже бывший замдиректора училища Федоров пошел в трактористы. Но в том же образовательном учреждении, где и работал.
Фото сайта ПУ-49