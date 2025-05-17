Расследования

Отделались испугом?: Под Волгоградом осудили погоревших на мясе замдиректора и главбуха училища

Расследования 17.05.2025 13:05
0
17.05.2025 13:05


Новониколаевский районный суд Волгоградской области огласил приговор заместителю директора ГБПОУ «Профессиональное училище №49» Анатолию Федорову и главбуху того учреждения образования Кире Улановой. Как сообщает ИА «Высота 102», эта парочка предстала перед судом по обвинению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Как установил суд, Уланова и Федоров за вознаграждение в виде мяса заключили договор с коммерсантом на поставку хлебобулочных изделий по завышенным ценам. В качестве благодарности за заключение договора коммерсант предложил должностным лицам взятку в виде мясной продукции на сумму, равную разнице в цене, указанной в договоре, и цене, по которой хлебобулочная продукция отпускалась со склада.
Ранее следователи СУ СК по Волгоградской области установили, что всего в качестве взятки они получили мяса на сумму порядка 90 тысяч рублей.
Суд над главбухом и замдиректора училища начался еще в начале лета прошлого года. И лишь на днях был оглашен приговор. Согласно решению Новониколаевского районного суда, не вступившего в законную силу, Кира Уланова и Анатолий Федоров приговорены к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением распорядительных административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Пока решение суда не обжаловала ни одна из сторон.
Можно сказать, что подсудимые отделались легким испугом. Ведь максимальное наказание, которое грозило им по п.«а,в» ч.5 ст. 290 УК РФ, составляло до 12 лет реального лишения свободы.
Интересно, что до вынесения приговора, который был оглашен 29 апреля, Уланова и Федоров, уже будучи подсудимыми по обвинению в совершении коррупционного преступления, спокойно продолжали работать на своих постах. И лишились своих должностей лишь недавно. Как пояснили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области, в настоящее время Уланова и Федоров уволены с занимаемых должностей.
Казалось бы, действительно, пока суд не признал их виновными, замдиректора и главбух имели законное право трудиться на своих должностях. Однако в комитете образования и науки Волгоградской области в подобных ситуациях поступали по-другому. Так, с бывшим директором  этого же училища Николаем Стародымовым, которого следствие, как потом оказалось, незаконно обвинило в мошенничестве и служебном подлоге, в облкомобразования расстались сразу же, не дожидаясь решения суда. Директору училища, о трагической истории которого информагентство рассказывало в публикации «Меня называли ворюгой»: незаконно осужденный экс-директор волгоградского училища не может добиться реабилитации»  вменили прием на работу «мертвой души» - сотрудника, который  в этот период не работал в образовательном учреждении, однако на его имя начисляли зарплату согласно штатному расписанию.
Около двух лет  понадобилось Николаю Стародымову, чтобы доказать свою невиновность – в итоге обвинительный приговор в отношении него был отменен, а прокурор района извинился перед ним за незаконное судебное преследование.
К слову, Уланова и Федоров сыграли роковую роль в истории с бывшим директором училища. Когда Николай Стародымов находился на лечении в московской больнице, Федоров, будучи и.о. директора, и принял на работу фиктивного сотрудника. Несмотря на то, что в данном приказе стояла подпись Федорова, под суд пошел Николай Стародымов, не имеющий отношения к этой афере.
Однако карма, вероятно, все-таки прилетела. Не рой яму другому, сам в нее угодишь – так гласит известная русская пословица. В жизни так все и получилось.
Между тем, незаконно осужденный бывший директор училища до сих пор не может добиться компенсации за потерянное здоровье и репутацию. Как переживут свой приговор те, кто подставил невиновного человека, неизвестно. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, теперь уже бывший замдиректора училища Федоров пошел в трактористы. Но в том же образовательном учреждении, где и работал.
Фото сайта ПУ-49

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.05.2025 16:31
Расследования 17.05.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2025 11:27
Расследования 17.05.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2025 11:01
Расследования 17.05.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2025 09:56
Расследования 17.05.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2025 08:43
Расследования 17.05.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2025 19:41
Расследования 16.05.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2025 15:52
Расследования 16.05.2025 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2025 15:03
Расследования 16.05.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2025 12:08
Расследования 16.05.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2025 06:58
Расследования 16.05.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 21:41
Расследования 15.05.2025 21:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 20:56
Расследования 15.05.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 13:02
Расследования 15.05.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 12:07
Расследования 15.05.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 11:14
Расследования 15.05.2025 11:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:13
Облздрав выдал советы волгоградцам на случай укуса змеиСмотреть фотографии
17:26
Волгоградцы обсуждают массовую гибель рыбы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Возбуждено дело после обрушения балкона и гибели бабушки в ВолжскомСмотреть фотографии
16:00
В Волжском погибла выпавшая с обрушившегося балкона бабушкаСмотреть фотографии
15:36
Привередничают? Волгограде школьники отказываются от 37% обедовСмотреть фотографии
14:59
Волгоградские фермеры из-за заморозков потеряли треть урожая клубникиСмотреть фотографии
14:17
Ватерполисты волгоградского «Спартака» завоевали серебро СуперлигиСмотреть фотографии
13:40
Продвинутым айтишникам в Волгограде обещают зарплату в 400 тысячСмотреть фотографии
13:05
Отделались испугом?: Под Волгоградом осудили погоревших на мясе замдиректора и главбуха училищаСмотреть фотографии
12:36
Экс-депутат Волгоградской облдумы снова продает стадион «Электроник»Смотреть фотографии
11:54
Волгоградка фиктивно прописала на даче 5 граждан ТаджикистанаСмотреть фотографии
11:27
Заказ ключей от домофона обошелся волгоградке в полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:01
Суд вернул 85-летней волгоградке отжатую мошенниками квартируСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде «двойка» столкнулась с фуройСмотреть фотографии
10:28
Штрафы в 1 миллион рублей грозят волгоградцам за похищение яиц дрофСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом 10-летний мальчик на мопеде сбил 8-летнюю велосипедисткуСмотреть фотографии
09:56
«Ни стыда, ни совести»: в Волгограде осудят мошенника, цинично обокравшего 98-летнего фронтовикаСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области 23 мая стартуют ЕГЭСмотреть фотографии
08:43
Стали известны детали поиска директора волжского театра Бориса КасьяноваСмотреть фотографии
07:42
Магнитная буря достигла земли из-за дыры на СолнцеСмотреть фотографии
07:14
«Ротор» в гостях сыграет с «Чайкой» 17 маяСмотреть фотографии
06:27
Байкер из Урюпинска моментально погиб в ДТП с «Ладой»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:12
Волгоградцы за три месяца заняли у банков 58,7 млрд рублейСмотреть фотографии
20:30
Акция «Ночь музеев»: куда сходить в Волгограде 17 маяСмотреть фотографии
19:41
«Я там даже не работаю»: титулованный спортсмен опроверг причастность к травмированию волгоградки в фитнес-центреСмотреть фотографии
18:30
Командовал парадом в Сталинграде: «генерал-прорыв» назначен новым главкомом Сухопутных войск РФСмотреть фотографии
18:13
Налоговый вычет за спорт получили свыше 1,3 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
17:33
Готовьте денежки: в Волгограде с 19 мая начнут штрафовать за неуплату парковки еще на 14 участкахСмотреть фотографии
17:30
Мэр города в регионе России ушел в отставку из-за высокой зарплатыСмотреть фотографии
17:23
На севере Волгограда встали вагоны СТ из-за аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
 