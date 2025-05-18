Облкомкультуры опубликовал порядок приема и оценки заявок на установление стипендий губернатора Волгоградской области в сфере культуры и искусства имени композитора Александры Пахмутовой, которые в регионе будут выплачиваться впервые. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ профильного комитета, также утверждено положение о рабочей группе, которая рассмотрит поступившие заявки и выберет кандидатов на получение стипендий.

Напомним, что стипендии губернатора в сфере культуры и искусства имени композитора Александры Пахмутовой в размере 20 тысяч рублей были установлены летом 2024 года. Тогда отмечалось, что материальную поддержку с 1 января 2025 года в Волгоградской области ежемесячно будут получать пять талантливых ребят из числа учащихся образовательных организаций дополнительного образования детей, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования сферы культуры и искусства Волгоградской области.

Стипендии будут выплачиваться 1 год.

Согласно приказу Облкомкультуры, организация процесса подготовки и проведения приема заявок на установление стипендий возложена на ГОБУК ВО «ВГИИК».

Фото: администрации Волгоградской области