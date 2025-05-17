Штрафы в 1 миллион рублей грозят волгоградцам за похищение яиц дроф





Всего около 100-150 краснокнижных птиц – дроф – осталось в волгоградском регионе. По данным облкомприроды, передает V102.RU, в настоящее время в местах обитания дроф идет процесс гнездования. Свои гнезда дрофы обустраивают на земле, нередко на полях. А сельхозработы могут привести к гибели кладок. Всего около 100-150 краснокнижных птиц – дроф – осталось в волгоградском регионе. По данным облкомприроды, передает V102.RU, в настоящее время в местах обитания дроф идет процесс гнездования. Свои гнезда дрофы обустраивают на земле, нередко на полях. А сельхозработы могут привести к гибели кладок.

Чтобы предотвратить уничтожение гнезд, сотрудники природных парков рекомендуют сельхозтоваропроизводителям при обнаружении взлетевшей с гнезда самки дрофы оставлять вокруг этого места нетронутым участок поля радиусом 5-10 метров.Предостерегают экологи жителей и от сбора яиц дрофы – это можно делать только с разрешения Росприроднадзора. В противном случае физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 5 000 рублей, а юридическое – до 1 000 000 рублей. Помимо штрафа, нужно будет оплатить и ущерб в размере 125 000 рублей за каждое яйцо. Нарушителям закона может грозить и уголовная ответственность.