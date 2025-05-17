Общество

Чадящий завод под Волгоградом оштрафовали на 150 тысяч рублей

Общество 17.05.2025 18:54
0
17.05.2025 18:54


Суд привлек к административной ответственности ООО «Донской электрометаллургический  завод» за неисполнение в установленный срок предписаний об устранении нарушений правил пожарной безопасности. Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском районном суде Волгоградской области, еще в августе прошлого года предприятию было выдано предписание, которое должны были исполнить до 25 февраля 2025 года.
Однако 5 марта 2025 года в ходе проведения внепланового инспекционного  визита   выяснилось, что юридическим лицом предписание не выполнено.
При этом в сентябре прошлого года  ООО «ДЭМЗ» на основании постановления мирового судьи судебного участка № 58 Фроловского судебного района Волгоградской области уже привлекалось к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.
Фроловский городской суд Волгоградской области в итоге признал ООО «ДЭМЗ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей. Постановления вступили в законную силу.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что жители Фролово обратились к Александру Бастрыкину с просьбой защитить их от выбросов Донского электрометаллургического завода. После обращения к главе СК РФ следователи начали проверку.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.05.2025 20:15
Общество 17.05.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 15:36
Общество 17.05.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 14:59
Общество 17.05.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 12:36
Общество 17.05.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 09:36
Общество 17.05.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 07:42
Общество 17.05.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 20:30
Общество 16.05.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 18:13
Общество 16.05.2025 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2025 17:23
Общество 16.05.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 16:43
Общество 16.05.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 16:22
Общество 16.05.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 14:14
Общество 16.05.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 14:05
Общество 16.05.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 14:02 Реклама
Общество 16.05.2025 14:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2025 13:22
Общество 16.05.2025 13:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:02
Досадно, но ладно: «Ротор» на выезде уступил «Чайке» - 0:1Смотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области иномарка врезалась в забор жилого дома: двое в больницеСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде на стройке торгового центра разбился насмерть рабочийСмотреть фотографии
20:44
Облздрав обнародовал зарплаты главврачей волгоградских больницСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» Артура МусинаСмотреть фотографии
19:34
Бурлящую воронку сняли очевидцы в Волге под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:54
Чадящий завод под Волгоградом оштрафовали на 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:13
Облздрав выдал советы волгоградцам на случай укуса змеиСмотреть фотографии
17:26
Волгоградцы обсуждают массовую гибель рыбы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Возбуждено дело после обрушения балкона и гибели бабушки в ВолжскомСмотреть фотографии
16:00
В Волжском погибла выпавшая с обрушившегося балкона бабушкаСмотреть фотографии
15:36
Привередничают? Волгограде школьники отказываются от 37% обедовСмотреть фотографии
14:59
Волгоградские фермеры из-за заморозков потеряли треть урожая клубникиСмотреть фотографии
14:17
Ватерполисты волгоградского «Спартака» завоевали серебро СуперлигиСмотреть фотографии
13:40
Продвинутым айтишникам в Волгограде обещают зарплату в 400 тысячСмотреть фотографии
13:05
Отделались испугом?: Под Волгоградом осудили погоревших на мясе замдиректора и главбуха училищаСмотреть фотографии
12:36
Экс-депутат Волгоградской облдумы снова продает стадион «Электроник»Смотреть фотографии
11:54
Волгоградка фиктивно прописала на даче 5 граждан ТаджикистанаСмотреть фотографии
11:27
Заказ ключей от домофона обошелся волгоградке в полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:01
Суд вернул 85-летней волгоградке отжатую мошенниками квартируСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде «двойка» столкнулась с фуройСмотреть фотографии
10:28
Штрафы в 1 миллион рублей грозят волгоградцам за похищение яиц дрофСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом 10-летний мальчик на мопеде сбил 8-летнюю велосипедисткуСмотреть фотографии
09:56
«Ни стыда, ни совести»: в Волгограде осудят мошенника, цинично обокравшего 98-летнего фронтовикаСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области 23 мая стартуют ЕГЭСмотреть фотографии
08:43
Стали известны детали поиска директора волжского театра Бориса КасьяноваСмотреть фотографии
07:42
Магнитная буря достигла земли из-за дыры на СолнцеСмотреть фотографии
07:14
«Ротор» в гостях сыграет с «Чайкой» 17 маяСмотреть фотографии
06:27
Байкер из Урюпинска моментально погиб в ДТП с «Ладой»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:12
Волгоградцы за три месяца заняли у банков 58,7 млрд рублейСмотреть фотографии
 