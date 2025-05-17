Чадящий завод под Волгоградом оштрафовали на 150 тысяч рублей

При этом в сентябре прошлого года ООО «ДЭМЗ» на основании постановления мирового судьи судебного участка № 58 Фроловского судебного района Волгоградской области уже привлекалось к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.
Фроловский городской суд Волгоградской области в итоге признал ООО «ДЭМЗ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей. Постановления вступили в законную силу.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что жители Фролово обратились к Александру Бастрыкину с просьбой защитить их от выбросов Донского электрометаллургического завода. После обращения к главе СК РФ следователи начали проверку.