«Динамо-Синара» 18 мая в последнем домашнем матче сезона сыграет с «Кубанью» 

Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 18 мая, в первом матче серии за пятое место женской Суперлиги в Волгограде сыграют с краснодарской «Кубанью». Начало заключительного домашнего поединка бело-голубых в текущем сезоне в 14-00 ч. Прямая трансляция игры на «Динамо Арене» будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, в прошлом раунде утешительного турнира за 5-8 места «Динамо-Синара» обыграло новороссийскую «Черноморочку». Первая встреча на «Динамо Арене» завершилась вничью (28:28), а ответную игру в Абрау-Дюрсо 11 мая подопечные Евгения Дмитриева провели на высоком уровне и заслуженно выиграли - 34:31.
Что касается предстоящего соперника динамовок, то «Кубань» в своей паре в рамках утешительного турнира прошла подмосковную «Звезду». После ничейного исхода в первом поединке в Звенигороде (20:20) - в Краснодаре хозяйки одержали минимальную викторию (29:28), что позволило им побороться за итоговое пятое место с «Динамо-Синарой».
В сезоне 24/25 «Кубань» и «Динамо-Синара» в Краснодаре сыграли вничью - 24:24. В Волгограде бело-голубые выиграли - 33:22. Шансы соперников перед очередными очными дуэлями выглядят более-менее равными. Вторая игра серии между командами пройдет в Краснодаре 25 мая.
Бело-голубые в сегодняшнем матче попрощаются со своими болельщиками до следующего сезона. На сайте Kassir.ru все еще можно приобрести билеты на заключительную домашнюю игру «Динамо-Синары» в нынешнем розыгрыше Суперлиги.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: V102.RU (архив)