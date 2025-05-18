СК просит помощи в поисках пропавшего в 2023 году волгоградца

В Волгограде следователи просят оказать содействие в установлении местонахождения безвестно исчезнувшего Тыщенко Александра Александровича. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, мужчина пропал в период с 1 по 4 декабря 2023 года. Он вышел из дома, расположенного на улице Алексеевской Советского района, и исчез.

До настоящего времени его местонахождение не установлено.

- Следователи обращаются ко всем, кто опознал мужчину по фотографии и располагает сведениями о месте его нахождения, последнем месте пребывания или обстоятельствах его исчезновения, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8 (8442)46-51-15, 8-937-724-26-46 или «02», - сообщает следственный орган.

В день исчезновения мужчина был одет в куртку коричневого цвета, майку серого цвета, штаны серого цвета, кроссовки серого цвета с синими вставками.

Приметы Тыщенко А.А.: на вид 55-60 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, лысый, глаза голубые.

Особые приметы: носит очки.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области