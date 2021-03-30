









Уникальная видеозапись беседы учительницы школы №56 Волгограда Татьяны Петровой с ее «клиентами» оказалась в распоряжении ИА «Высота 102». На минувшей неделе в ходе судебного слушания по вопросу обжалования ареста педагога ее адвокат утверждал, что она никогда не встречалась с потерпевшими. Данное видео, снятое в начале сентября прошлого года, говорит об обратном.

Напомним, с 1 марта бывший учитель школы №56 Кировского района Волгограда Татьяна Петрова находится под арестом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, педагог получила от волгоградцев 18,7 млн рублей, которые они заняли в банках. 20% от сумм кредитов люди оставляли себе, а 80% - передавали Петровой, которая обещала самостоятельно погасить все долги. В течение первых нескольких месяцев платежи по кредитам поступали, а затем учительница переставала платить.

На камеру телефона снята как раз одна из встреч Петровой с заемщиками, которые нервничают из-за начавшихся просрочек. Преподаватель, используя весь свой дар убеждения и обаяние, пыталась усыпить бдительность «клиентов». Татьяна Борисовна не стеснялась прямо под стенами школы обсуждать с людьми криминальную аферу, в которую они оказались втянуты. Учитель русского языка и литературы призналась, что сбежала с урока, включив 10-классникам фильм «Отцы и дети». Чтению по ролям романа Тургенева, Татьяна Борисовна, которая, судя по ее виду, очень любит дорогие ювелирные украшения, предпочла бизнес-встречу.

Любопытно, что Петрова в разговоре вновь как бы невзначай вспомнила про своего мужа, на сей раз называя его «ФСБэшником». Ранее, напомним, потерпевшие заявляли, что она представлялась женой охранника губернатора. Мошенническую схему презентовала как программу все того же Андрея Бочарова по улучшению кредитного рейтинга Волгоградской области.

Из увлекательной дискуссии Петровой с заемщиками всплывают интересные детали мошеннической схемы, реализованной в Волгограде. Где заканчивается правда, а где начинаются фантазии педагога, - сказать сложно. Но, тем не менее, она говорит про существование некоего офиса, в котором решаются вопросы о выплатах по кредитам. Также педагог признается, что ей положена зарплата, которую она, якобы, уже несколько месяцев не получает. У Петровой есть знакомые «люди на верху», которые участвуют в этой афере. Из общения учительницы с должниками банков становится ясно, что людей, по сути, завлекали в пирамиду, предлагая проценты за привод новых клиентов.



