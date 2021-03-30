



Второй случай гибели человека от бешенства за последние четыре месяца зафиксирован в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, в областной инфекционной больнице №2 в Волжском скончалась 60-летняя жительница хутора Кузнецовский Новоаннинского района.

22 марта женщина обратилась в ЦРБ с жалобами на затрудненное дыхание. Пациентка думала, что заболела коронавирусом. Однако все симптомы указывали на то, что у нее именно бешенство. После первичного обследования 23 марта пенсионерку доставили в областную инфекционную больницу. 25 марта, несмотря на все усилия врачей, заболевшая скончалась. Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертных исследований.

Установлено, что женщина контактировала с домашними животными - кошкой и собакой. Приблизительно полтора месяца назад кошка начала вести себя агрессивно и укусила хозяйку за правое предплечье. За медицинской помощью пострадавшая не обращалась, рану обработала самостоятельно. По словам женщины, собака через некоторое время сдохла, кошку убили из-за ее неадекватного поведения. Возможным источником бешенства могла стать дикая лиса, которую хозяйка неоднократно видела около конуры собаки. При этом информацию об укусах, а также гибели животных женщина в ветеринарную службу не передала.

Специалисты комитета ветеринарии Волгоградской области подчеркивают важность информирования о фактах укусов, агрессивного поведения и гибели животных для предотвращения распространения бешенства. После получения сигнала в хуторе Кузнецовском оперативно выполнена вакцинация всех домашних животных и предприняты другие необходимые меры.

Напомним, 30 ноября 2020 года от бешенства умерла 9-летняя школьница из поселка Заволжский Палласовкого района. Заражение ребенка произошло от укуса домашней собаки. Инцидент произошел еще в конце августа, но родственники не придали этому значения. Они забеспокоились лишь тогда, когда состояние девочки сильно ухудшилось и рана на ее ноге стала гноиться.



