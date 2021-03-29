



Убийце полицейского на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России в Волгограде отказали в отмене приговора о пожизненном лишении свободы. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Третий апелляционный суд в Сочи проверил законность решения суда, вынесенного в отношении 48-летнего ранее судимого жителя Городищенского района Андрея Петренко.

Как сообщалось ранее, судом первой инстанции Петренко был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). В январе текущего года он был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Не согласившись с решением суда первой инстанции, Петренко оспорил его, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Преступление произошло в Волгограде в марте 2020 года. В Дзержинском районе матерый рецидивист Петренко, находившийся под воздействием наркотиков, убил полицейского Владимира Тафинцева на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России.

Во время несения службы на охраняемом объекте к старшему сержанту полиции подбежала женщина с просьбой о помощи. Она сообщила, что ее преследует мужчина и требует отдать ювелирные украшения. Полицейский задержал злоумышленника и доставил его на КПП, где преступник неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции.

От полученного ранения 35-летний полицейский скончался на месте происшествия. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом товарище, который всегда первым приходил на помощь. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Министром МВД России было внесено представление Президенту Российской Федерации о награждении старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева государственной наградой (посмертно). У погибшего полицейского осталась жена и двое дочерей, одна из которых родилась спустя полгода после гибели отца. Его убийца свою вину так и не признал.



