Расследования 29.03.2021 17:24
0
29.03.2021 17:24
Убийце полицейского на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России в Волгограде отказали в отмене приговора о пожизненном лишении свободы. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Третий апелляционный суд в Сочи проверил законность решения суда, вынесенного в отношении 48-летнего ранее судимого жителя Городищенского района Андрея Петренко.
Как сообщалось ранее, судом первой инстанции Петренко был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). В январе текущего года он был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Не согласившись с решением суда первой инстанции, Петренко оспорил его, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу.
Преступление произошло в Волгограде в марте 2020 года. В Дзержинском районе матерый рецидивист Петренко, находившийся под воздействием наркотиков, убил полицейского Владимира Тафинцева на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России.
Во время несения службы на охраняемом объекте к старшему сержанту полиции подбежала женщина с просьбой о помощи. Она сообщила, что ее преследует мужчина и требует отдать ювелирные украшения. Полицейский задержал злоумышленника и доставил его на КПП, где преступник неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции.
От полученного ранения 35-летний полицейский скончался на месте происшествия. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом товарище, который всегда первым приходил на помощь. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Министром МВД России было внесено представление Президенту Российской Федерации о награждении старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева государственной наградой (посмертно). У погибшего полицейского осталась жена и двое дочерей, одна из которых родилась спустя полгода после гибели отца. Его убийца свою вину так и не признал.
Реклама
«Как в экшн-фильме»: водитель снегоболотохода идет под суд за таран такси и побои под Волгоградом29.03.2021 13:19
Расследования 29.03.2021 13:19
«Это был песец»: маникюрша похитила из кафе в Волгограде чужую шубу29.03.2021 12:26
Расследования 29.03.2021 12:26
Под Волгоградом коммерсант «озолотился» на пожарном водопроводе для школы29.03.2021 07:58
Расследования 29.03.2021 07:58
Отдыхали на съемной квартире: следователи разбираются со смертельной для школьника вечеринкой в Волгограде28.03.2021 19:49
Расследования 28.03.2021 19:49
Волгоградка родила мертвую двойню и выкинула ее на мусорку28.03.2021 14:28
Расследования 28.03.2021 14:28
Беглого волгоградского бизнесмена на родине ждут наручники за аферу с деньгами нацпроекта26.03.2021 13:16
Расследования 26.03.2021 13:16
Дело о громком убийстве иностранного студента-медика в Волгограде дошло до суда26.03.2021 12:08
Расследования 26.03.2021 12:08
Несостоявшийся герой "Иронии судьбы" по-волгоградски осужден за угрозу взорвать вокзал26.03.2021 11:33
Расследования 26.03.2021 11:33
Пропавшую в Волгограде школьницу нашли в магазине25.03.2021 16:03
Расследования 25.03.2021 16:03
Председателя СНТ в Волгоградской области осудят за махинации с дачной землей25.03.2021 13:04
Расследования 25.03.2021 13:04
В Волгограде без прав и с фальшивыми госномерами задержали подозреваемых в хищении 200 литров бензина25.03.2021 10:02
Расследования 25.03.2021 10:02
Задолжали президенту: арбитражный суд Москвы начал банкротство реставратора Родины-матери в Волгограде24.03.2021 20:44
Расследования 24.03.2021 20:44
100 по встречке: под Волгоградом астраханца наказали за смерть девочки-подростка24.03.2021 17:20
Расследования 24.03.2021 17:20
Подросток признался на видео в изнасиловании женщины-инвалида в Волгограде24.03.2021 16:48
Расследования 24.03.2021 16:48
Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройке аквапарка в Волгограде24.03.2021 12:16
Расследования 24.03.2021 12:16
Реклама