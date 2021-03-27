В Волгограде 55-летняя женщина попала под трактор

Происшествия 27.03.2021 09:44
0
27.03.2021 09:44
На 55-летнюю женщину наехал трактор в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ровесник потерпевшей двигался на колесном тракторе по улице Кирова, когда сбил женщину-пешехода. Жительницу Волгограда с ушибами доставили в больницу.
Реклама
Оперштаб объявил о завершении антитеррористических учений под Волгоградом26.03.2021 17:50
Происшествия 26.03.2021 17:50
"Останавливайся, будем стрелять!": угонщика Kia Sportage эффектно задержали в Волгоградской области26.03.2021 15:30
Происшествия 26.03.2021 15:30
Антитеррористические учения начались в Волгоградской области26.03.2021 10:02
Происшествия 26.03.2021 10:02
В Волгограде ищут без вести пропавшую школьницу25.03.2021 09:53
Происшествия 25.03.2021 09:53
Пробки 10 баллов: снегопад парализовал дороги Волгограда25.03.2021 08:28
Происшествия 25.03.2021 08:28
Крупный пожар в сауне ликвидируют в Волжском (ВИДЕО)25.03.2021 07:56
Происшествия 25.03.2021 07:56
«Кучу-малу» из машин на трассе под Волгоградом устроили водители двух фур24.03.2021 11:57
Происшествия 24.03.2021 11:57
Людей из горящей девятиэтажки в Волгоградской области спасли по автолестнице24.03.2021 09:45
Происшествия 24.03.2021 09:45
В Волгограде на стройке аквапарка погиб монтажник22.03.2021 19:12
Происшествия 22.03.2021 19:12
В центре Волгограда рядом с рестораном «Мясо&Рыба» случился пожар22.03.2021 12:35
Происшествия 22.03.2021 12:35
Три человека увезли в больницу после столкновения двух авто в Волгограде21.03.2021 10:38
Происшествия 21.03.2021 10:38
Сгорел как спичка: огонь уничтожил частный коттедж в Волгограде (ВИДЕО)21.03.2021 10:13
Происшествия 21.03.2021 10:13
Голод, грязь и побои: уголовное дело возбудили на многодетную мать в Волгоградской области21.03.2021 09:27
Происшествия 21.03.2021 09:27
В Волгоградской области огненное зарево вблизи трассы напугало автолюбителей20.03.2021 21:51
Происшествия 20.03.2021 21:51
В Тракторозаводском районе Волгограда воспитанников детского сада сразила неизвестная болезнь20.03.2021 13:57
Происшествия 20.03.2021 13:57
Реклама