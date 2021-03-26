Экология

«Мерзавец и подлец»: визит экозащитников в Волгоградскую облдуму закончился скандалом

Экология 26.03.2021 16:47
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26.03.2021 16:47




Скандальным выдался финал заседания Экосовета при Волгоградской облдуме по теме строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму. Как сообщает ИА «Высота 102», впервые  слово на подобных обсуждениях дали общественникам, которые выступают против строительства трассы через природный парк.
Сегодняшнее совещание посвятили обсуждению альтернативного маршрута дороги, которая соединит мосты через Волгу и Ахтубу. Активисты ранее опубликовали в интернете свой проект, согласно которому четырехполосная магистраль должна пройти по уже существующей двухполосной дороге через поселки Госпитомник, Маслово и Бурковский. Организаторы заседания пригласили на встречу местных жителей,  выступивших против такой идеи. И жители, из числа тех, которых позвали в думу, и чиновники заявили, что это предложение рассматривать нельзя. Подробнее об аргументах участников мероприятия – в отдельном материале ИА «Высота 102».
Ближе к концу встречи слово взял член общественной палаты Волгограда Михаил Соломонов, который сказал, что в Волго-Ахтубинской  пойме растут реликтовые дубы, которые нужно сохранить. Руководитель Экосовета Ирина Соловьева возразила активисту, отметив, что  характеристику деревьям могут давать только специалисты. Поэтому депутат решила дать слово Константину Кулику,  главному научному сотруднику лаборатории гидрологии агролесоландшафтов и адаптивного природопользования ФГБНУ  «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук». В прошлом году он уже выступал с наделавшим много шума предложением рубить «больные и плохие» дубы в пойме. Однако Кулик, который участвовал в обсуждении по видеосвязи, не успел взять слово – общественник Антон Гетманенко перебил Соловьеву, назвав ученого мерзавцем и подлецом.
Соловьева пришла в ужас от услышанного и поспешила поставить активиста на место. Далее завязалась перепалка, в которую включился и Соломонов. Его пытался унять председатель городской общественной палаты Евгений Князев.
Ирина Соловьева извинилась перед Куликом за прозвучавшие оскорбления, добавив, что некоторые люди пришли на заседание для своего пиара.

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