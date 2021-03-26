«Мерзавец и подлец»: визит экозащитников в Волгоградскую облдуму закончился скандалом

Экология 26.03.2021 16:47
0
26.03.2021 16:47
Скандальным выдался финал заседания Экосовета при Волгоградской облдуме по теме строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму. Как сообщает ИА «Высота 102», впервые слово на подобных обсуждениях дали общественникам, которые выступают против строительства трассы через природный парк.
Сегодняшнее совещание посвятили обсуждению альтернативного маршрута дороги, которая соединит мосты через Волгу и Ахтубу. Активисты ранее опубликовали в интернете свой проект, согласно которому четырехполосная магистраль должна пройти по уже существующей двухполосной дороге через поселки Госпитомник, Маслово и Бурковский. Организаторы заседания пригласили на встречу местных жителей, выступивших против такой идеи. И жители, из числа тех, которых позвали в думу, и чиновники заявили, что это предложение рассматривать нельзя. Подробнее об аргументах участников мероприятия – в отдельном материале ИА «Высота 102».
Ближе к концу встречи слово взял член общественной палаты Волгограда Михаил Соломонов, который сказал, что в Волго-Ахтубинской пойме растут реликтовые дубы, которые нужно сохранить. Руководитель Экосовета Ирина Соловьева возразила активисту, отметив, что характеристику деревьям могут давать только специалисты. Поэтому депутат решила дать слово Константину Кулику, главному научному сотруднику лаборатории гидрологии агролесоландшафтов и адаптивного природопользования ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук». В прошлом году он уже выступал с наделавшим много шума предложением рубить «больные и плохие» дубы в пойме. Однако Кулик, который участвовал в обсуждении по видеосвязи, не успел взять слово – общественник Антон Гетманенко перебил Соловьеву, назвав ученого мерзавцем и подлецом.
Соловьева пришла в ужас от услышанного и поспешила поставить активиста на место. Далее завязалась перепалка, в которую включился и Соломонов. Его пытался унять председатель городской общественной палаты Евгений Князев.
Ирина Соловьева извинилась перед Куликом за прозвучавшие оскорбления, добавив, что некоторые люди пришли на заседание для своего пиара.
Реклама
«Сносить дома или деревья?»: В Волгоградской облдуме обсудили строительство трассы в природном парке26.03.2021 18:15
Экология 26.03.2021 18:15
Подсветку мостов и набережной отключат в Волгограде в «Час Земли»25.03.2021 15:49
Экология 25.03.2021 15:49
Завод AB InBev Efes в Волжском за последние 2 года сократил потребление воды на 10%22.03.2021 14:14
Экология 22.03.2021 14:14
В Волгоградской области разрешили пострелять в уток20.03.2021 12:05
Экология 20.03.2021 12:05
Вспышка за вспышкой: новый очаг бешенства ликвидируют в Волгоградской области19.03.2021 14:58
Экология 19.03.2021 14:58
После криминального скандала расчисткой ериков под Волгоградом займется фирма из Белгорода18.03.2021 09:22
Экология 18.03.2021 09:22
Собственнику затонувшего под Волгоградом «Баламута» выставили счет на 82 млн рублей15.03.2021 09:46
Экология 15.03.2021 09:46
Глубоко копнул: с предпринимателя взыскали 16 млн за добычу песка под Волгоградом03.03.2021 16:16
Экология 03.03.2021 16:16
ВОЛМА реализует в Волгоградской области пилотный проект «Безотходное производство»01.03.2021 11:01
Экология 01.03.2021 11:01
РУСАЛ вошел в топ 10 самых экологичных компаний России в рейтинге Forbes01.03.2021 08:24
Экология 01.03.2021 08:24
Стала известна причина срыва сроков ликвидации «Белого моря» в Волгограде28.02.2021 18:19
Экология 28.02.2021 18:19
В Волгограде прошли одиночные пикеты в защиту Волго-Ахтубинской поймы27.02.2021 20:03
Экология 27.02.2021 20:03
Экологи крупнейших промпредприятий региона обсудили перспективы создания единой системы мониторинга окружающей среды24.02.2021 10:33
Экология 24.02.2021 10:33
Росводресурсы объявили о готовности Волгограда к сильному паводку22.02.2021 17:24
Экология 22.02.2021 17:24
Реке Дон в Волгоградской области вновь предрекли маловодье21.02.2021 16:21
Экология 21.02.2021 16:21
Реклама