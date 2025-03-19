Общество

В северных районах Волгоградской области выпал снег

Общество 19.03.2025 08:54
0
19.03.2025 08:54




В северо-западных районах Волгоградской области накануне, 18 марта, выпал снег. Жители, кстати, вспоминают  пословицу – «Пришел марток, не снимай порток». После почти летнего тепла, которое держалось в области несколько дней, снегом запорошило Жирновский, Урюпинский, Новоаннинский и другие районы. Ранее о снеге с дождем на части территории региона предупреждали синоптики. 
Сегодня, 19 марта, в Волгоградской области также могут пройти осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночь на среду  температура воздуха опускалась местами ниже нуля. Днем в регионе будет от +3 до +8 градусов. Однако к выходным столбик термометра будет постепенно подниматься. 
Видео:  Новоаннинский сегодня / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2025 13:04
Общество 19.03.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 12:32
Общество 19.03.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 11:37
Общество 19.03.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 09:40
Общество 19.03.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 09:33
Общество 19.03.2025 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.03.2025 07:50
Общество 19.03.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 06:28
Общество 19.03.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 18:42
Общество 18.03.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 17:55
Общество 18.03.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 17:22
Общество 18.03.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 15:53
Общество 18.03.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 15:49
Общество 18.03.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 15:20
Общество 18.03.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 14:20
Общество 18.03.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 12:59 Реклама
Общество 18.03.2025 12:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:04
Андрей Бочаров провел заседание оргкомитета по подготовке к 9 МаяСмотреть фотографии
12:53
Подростка, пропавшего в Калмыкии после гибели друга, ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
38-летний Сергей Черкас из Урюпинска погиб при освобождении СуджиСмотреть фотографии
12:15
Только 20,6% клиентов ответят на вызов с незнакомого номера – исследование T2Смотреть фотографии
11:37
Росстат: население Волгоградской области в 2024 году сократилось на 19852 человекаСмотреть фотографии
11:05
Cтарт в бизнесе со школьной парты: стартовала всероссийская олимпиада по предпринимательствуСмотреть фотографии
10:47
Подъем воды зафиксировали в реке Хопер в Саратовской областиСмотреть фотографии
10:37
Столкновение иномарки с электровелосипедом в центре Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Суд в Волгограде обязал стройфирму возместить миллион за вред почвамСмотреть фотографии
09:58
«Связал и увёз в Воронеж»: под Волгоградом СК раскрыл липовое похищениеСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом после внимания Бастрыкина пообещали восстановить сельскую дорогуСмотреть фотографии
09:33
Волгоградец выплатил за жену более 700 тысяч долга за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:17
Облсуд назначил дату первого заседания по делу Рагима ШыхалиеваСмотреть фотографии
08:54
В северных районах Волгоградской области выпал снегСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
«Он был пламенный мотор»: cкончался патриарх волгоградской журналистики Ефим ШустерманСмотреть фотографии
07:50
Ломать не строить: в Волгограде без труда нашли подрядчика демонтажа руин «МАНа»Смотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области проведут ревизию детских и молодежных организацийСмотреть фотографии
21:40
Гандболистки «Динамо-Синары» дома обыграли «Луч»Смотреть фотографии
21:18
Переговоры глав России и США: Кремль рассказал, о чем договорились Путин и ТрампСмотреть фотографии
20:25
Сотрудник горкомитета культуры умер на рабочем месте в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
Ночевала в киосках, на дачах: 81-летняя бабушка 20 лет не может вернуться домой в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
Первые дачные автобусы в Волгоградской области запустят в конце мартаСмотреть фотографии
18:42
Допекший мать подросток по ее просьбе получил год колонии в волгоградском судеСмотреть фотографии
17:55
Волгоградские депутаты поддержали федеральный законопроект о бездомных собакахСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде цены на молоко за две недели подскочили на 15%Смотреть фотографии
17:22
В волгоградских школах с 1 апреля стартует набор первоклассниковСмотреть фотографии
16:46
Волгоградца осудили за удары инспектору ЖД пистолетом по головеСмотреть фотографии
15:53
Путин назначил новых судей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
Андрей Бочаров принял участие в правительственном совещании с ПатрушевымСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцу дали 2 года колонии за обман с семенами на 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
 