В северных районах Волгоградской области выпал снег

Общество 19.03.2025 08:54
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19.03.2025 08:54
В северо-западных районах Волгоградской области накануне, 18 марта, выпал снег. Жители, кстати, вспоминают пословицу – «Пришел марток, не снимай порток». После почти летнего тепла, которое держалось в области несколько дней, снегом запорошило Жирновский, Урюпинский, Новоаннинский и другие районы. Ранее о снеге с дождем на части территории региона предупреждали синоптики.
Сегодня, 19 марта, в Волгоградской области также могут пройти осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночь на среду температура воздуха опускалась местами ниже нуля. Днем в регионе будет от +3 до +8 градусов. Однако к выходным столбик термометра будет постепенно подниматься.
Видео: Новоаннинский сегодня / t.me
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