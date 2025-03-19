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«Он был пламенный мотор»: cкончался патриарх волгоградской журналистики Ефим Шустерман

Главное 19.03.2025 08:19
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19.03.2025 08:19


Ефим Михайлович Шустерман, известный волгоградский журналист, скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил ИА «Высота 102» председатель Союза журналистов Волгоградской области Вячеслав Черепахин. 
- Ефим Михайлович всегда был активным человеком, а в последние годы – особенно активным. Это был такой пламенный мотор. Мы с ним созванивались по 2-3 раза в неделю по нашим текущим делам, последний раз я разговаривал  с ним на прошлой неделе. Он был полон планов. Он по традиции входил в члены жюри конкурса журналистов, и всегда у нас были жаркие споры, когда выбирали победителей. В марте мы планировали поездки по области, встречи с журналистами. Но из-за его недомогания их пришлось перенести. Но в апреле он решительно собирался все-таки это сделать. Очень тяжело, просто невозможно представить, что о нем я теперь говорю в прошедшем времени… - поделился Вячеслав Игоревич. 
Ефима Михайловича называли патриархом волгоградской журналистики. В начале девяностых он был главным редактором самой популярной газеты региона – «Новой газеты», где работали лучшие журналисты области, которые затем сделали карьеры и в регионе, и за его пределами. Ефим Михайлович был депутатом Волгоградской областной думы, потом  долгие годы возглавлял газету «Интер». 
Ефим Михайлович принимал активное участие в общественной жизни региона, нередко встречался с руководством региона, с депутатами, общественниками, студентами  – к его мнению прислушивались, его позицию ценили. Он вел телеграм-канал «Еще не вечер…», последняя запись в котором была датирована 14 марта. 
Фото V102.RU

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