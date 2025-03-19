«Он был пламенный мотор»: cкончался патриарх волгоградской журналистики Ефим Шустерман

Главное 19.03.2025 08:19
0
19.03.2025 08:19
Ефим Михайлович Шустерман, известный волгоградский журналист, скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил ИА «Высота 102» председатель Союза журналистов Волгоградской области Вячеслав Черепахин.
- Ефим Михайлович всегда был активным человеком, а в последние годы – особенно активным. Это был такой пламенный мотор. Мы с ним созванивались по 2-3 раза в неделю по нашим текущим делам, последний раз я разговаривал с ним на прошлой неделе. Он был полон планов. Он по традиции входил в члены жюри конкурса журналистов, и всегда у нас были жаркие споры, когда выбирали победителей. В марте мы планировали поездки по области, встречи с журналистами. Но из-за его недомогания их пришлось перенести. Но в апреле он решительно собирался все-таки это сделать. Очень тяжело, просто невозможно представить, что о нем я теперь говорю в прошедшем времени… - поделился Вячеслав Игоревич.
Ефима Михайловича называли патриархом волгоградской журналистики. В начале девяностых он был главным редактором самой популярной газеты региона – «Новой газеты», где работали лучшие журналисты области, которые затем сделали карьеры и в регионе, и за его пределами. Ефим Михайлович был депутатом Волгоградской областной думы, потом долгие годы возглавлял газету «Интер».
Ефим Михайлович принимал активное участие в общественной жизни региона, нередко встречался с руководством региона, с депутатами, общественниками, студентами – к его мнению прислушивались, его позицию ценили. Он вел телеграм-канал «Еще не вечер…», последняя запись в котором была датирована 14 марта.
Фото V102.RU
Cтарт в бизнесе со школьной парты: стартовала всероссийская олимпиада по предпринимательству19.03.2025 11:05
Главное 19.03.2025 11:05
Платить ли? В Волгограде таинственное расширение платных парковок обескуражило горожан17.03.2025 14:05
Главное 17.03.2025 14:05
Задержана глава департамента экономического развития Волгограда Анна Елисеева13.03.2025 11:25
Главное 13.03.2025 11:25
В Волгограде улицу Ангарскую расширят до четырех полос11.03.2025 10:21
Главное 11.03.2025 10:21
Опрос «Высоты 102»: как поздравляют волгоградок с 8 Марта08.03.2025 13:03
Главное 08.03.2025 13:03
В Волгограде из-за угроз оказалась парализована работа автовокзала06.03.2025 12:25
Главное 06.03.2025 12:25
«Пробки ушли в историю»: в Волгограде Андрей Бочаров открыл путепровод на 3-й Продольной03.03.2025 09:48
Главное 03.03.2025 09:48
«Это провокационные слухи»: главный врач РЖД Медицина опроверг информацию о закрытии поликлиники в поселке Волгограда28.02.2025 16:17
Главное 28.02.2025 16:17
Кассация вернула уголовное дело депутата Распутиной на новое рассмотрение в Волгоград25.02.2025 20:12
Главное 25.02.2025 20:12
Остался один «скелет»: в Волгограде завершается снос рынка «Олимпия»25.02.2025 19:13
Главное 25.02.2025 19:13
В Волгограде 23 февраля прогремел праздничный салют: видео23.02.2025 21:56
Главное 23.02.2025 21:56
«Вот это по-нашему»: цены на бензин в Волгоградской области пошли на взлет19.02.2025 19:35
Главное 19.02.2025 19:35
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%14.02.2025 13:47
Главное 14.02.2025 13:47
Мэрия объявила об увеличении количества платных парковочных мест: список улиц13.02.2025 13:07
Главное 13.02.2025 13:07
Волгоградские депутаты оперативно утвердили миллионные штрафы за съёмку БПЛА13.02.2025 10:25
Главное 13.02.2025 10:25