Федеральные новости

В регионах начали исправлять законы о выплатах 10 тыс. рублей беременным студенткам

Федеральные новости 18.03.2025 13:26
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18.03.2025 13:26


В Саратовской области беременным студенткам ограничат получение 100 тысяч рублей от государства. Об этом сегодня, 18 марта, сообщило ИА «СарИнформ». 

Напомним, что новые выплаты учащимся вузов ввели в регионах России с начала 2025 года. В Волгоградской области заявления от студенток, ожидающих детей, начали регистрировать с 1 января, о чем ИА «Высота 102» сообщало ранее. На аналогичную поддержку государства рассчитывали и студентки в Саратовской области. Однако местные власти после двух месяцев действия регионального закона решили его скорректировать, ограничив по факту круг будущих матерей, которые могут претендовать на получение 100 тысяч. 

Депутаты саратовского парламента рассмотрят изменения, согласно которым на выплату не могут претендовать женщины, которые обучаются по программам переподготовки и повышения квалификации. Не будет выплачиваться пособие в случае, если женщина обратилась за выплатой «после дня родоразрешения». Кроме того, выплата не будет назначаться, если произошло любое прерывание беременности и на любом сроке, – сообщили саратовские журналисты.

Отметим, ранее «Высота 102» уточняла в администрации Волгоградской области информацию о том, будут ли назначаться выплаты, если по каким-либо причинам беременность не завершится рождением ребенка. В волгоградском обладмине на это заявили, что после 12 недель аборты могут проводиться лишь по медицинским показаниям. Следовательно, такие печальные случаи не могут рассматриваться в качестве причины отказа в назначении выплат. 

– В соответствии с официальными данными после 12 недель прерывание беременности возможно исключительно в связи с медицинскими показаниями, также и непроизвольное прерывание беременности является внешним фактором независящим от женщины, – говорилось в ответе профильного комитета администрации области.

О том, как подать заявление на выплату 100 тысяч беременным студенткам в Волгоградской области, мы рассказывали подробно в специальном материале. 

На данным момент, подчеркнем, в Волгоградской области вносить изменения в соответствующий региональный закон не планируют. 

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