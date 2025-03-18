В регионах начали исправлять законы о выплатах 10 тыс. рублей беременным студенткам





В Саратовской области беременным студенткам ограничат получение 100 тысяч рублей от государства. Об этом сегодня, 18 марта, сообщило ИА «СарИнформ».

Напомним, что новые выплаты учащимся вузов ввели в регионах России с начала 2025 года. В Волгоградской области заявления от студенток, ожидающих детей, начали регистрировать с 1 января, о чем ИА «Высота 102» сообщало ранее. На аналогичную поддержку государства рассчитывали и студентки в Саратовской области. Однако местные власти после двух месяцев действия регионального закона решили его скорректировать, ограничив по факту круг будущих матерей, которые могут претендовать на получение 100 тысяч.

– Депутаты саратовского парламента рассмотрят изменения, согласно которым на выплату не могут претендовать женщины, которые обучаются по программам переподготовки и повышения квалификации. Не будет выплачиваться пособие в случае, если женщина обратилась за выплатой «после дня родоразрешения». Кроме того, выплата не будет назначаться, если произошло любое прерывание беременности и на любом сроке, – сообщили саратовские журналисты.

Отметим, ранее «Высота 102» уточняла в администрации Волгоградской области информацию о том, будут ли назначаться выплаты, если по каким-либо причинам беременность не завершится рождением ребенка. В волгоградском обладмине на это заявили, что после 12 недель аборты могут проводиться лишь по медицинским показаниям. Следовательно, такие печальные случаи не могут рассматриваться в качестве причины отказа в назначении выплат.

– В соответствии с официальными данными после 12 недель прерывание беременности возможно исключительно в связи с медицинскими показаниями, также и непроизвольное прерывание беременности является внешним фактором независящим от женщины, – говорилось в ответе профильного комитета администрации области.

О том, как подать заявление на выплату 100 тысяч беременным студенткам в Волгоградской области, мы рассказывали подробно в специальном материале.

На данным момент, подчеркнем, в Волгоградской области вносить изменения в соответствующий региональный закон не планируют.