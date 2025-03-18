Девять волгоградских депутатов поддержали закон об усыплении бездомных собак





17 марта в Волгоградскую областную думу внесён проект постановления о поддержке резонансных поправок в федеральное законодательство, разрешающих усыпление бездомных животных. Как сообщает ИА «Высота 102», документ разработан по инициативе девятерых региональных депутатов.

В числе авторов предложения об одобрении новых норм: Шевченко А.Ф., Блошкин А.И., Струк М.В., Ефимов В.В., Романов И.А., Мержоева 3.О., Воробьев И.А., Головачева Т.П. и Дмитриев О.В.

– Проектом постановления предлагается поддержать проект федерального закона № 853484-8 «О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части обращения с животными без владельцев», - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, соответствующие поправки в федеральное законодательство предусматривают корректировку некоторых основополагающих положений упомянутого документа. Так, в одну из частей предлагается внести изменения, разрешающие усыпление животных после исчерпания некоторого минимального срока содержания.