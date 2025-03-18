Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается вечером 18 марта





Сегодня, 18 марта, во второй половине дня должен состояться телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, формат оглашения результатов разговора будет выбран Кремлем по его итогам.

По информации ТАСС, Кремль заранее подготовит тезисы по всем актуальным вопросам перед беседой. В приоритете – урегулирование украинского конфликта.

СМИ сообщают, что Дональд Трамп планирует уделить внимание территориальным и инфраструктурным вопросам.

Фото: Кремль. Новости / t.me