Общество

«Удивительно, что все это случилось с одним человеком»: вспоминаем уникальную судьбу генерала Родимцева

Общество 09.03.2025 10:20
0
09.03.2025 10:20


«Порой мне кажется, что жизнь моего отца похожа на приключенческий роман. В его боевой биографии столько интересного и захватывающего, что иногда даже трудно поверить, что все это случилось с одним человеком», - писал сын знаменитого генерала Александра Родимцева Илья. При всей, казалось бы, схожести с историями других военачальников его судьба и впрямь уникальна.

- Александр Родимцев родился 120 лет назад 23 февраля по старому стилю и 8 марта - по новому. Интересно, что тогда ни одна из этих дат не была праздничной. Когда же 8 марта назвали Международным женским днём, он в шутку называл себя подарком для главных женщин в своей жизни - мамы, жены и дочерей, - рассказывает заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева.

Крестьянский мальчишка из села Шарлык Оренбургской области, Саша Родимцев рано потерял отца и стал едва ли не главным кормильцем большой семьи. Закончил Военную школу имени ВЦИК, а в сентябре 1936 под псевдонимом «капитан Павлито» уехал добровольцем в республиканскую Испанию и уже спустя год получил звание Героя Советского Союза.

- Некоторые военные консультанты участвовали в боевых действиях в форме советской армии. Но все же большинство интернационалистов надевали испанское обмундирование. В нем служил и Александр Родимцев. Но ему очень хотелось, чтобы все вокруг знали – он русский. Ради этого он научился одной пулеметной очередью выбивать «Саша Родимцев», - продолжает Светлана Аргасцева. – Эта интересная история вошла в произведение Шолохова «Они сражались за Родину». Родимцев познакомился с писателем в конце июля 1942-го в Николаевской слободе. Редакция центральной газеты «Правда» находилась в Камышине, поэтому спецкорр Михаил Шолохов работал именно в этих местах. Долгое время считалось, что прототипом Александра Стрельцова в «Они сражались за Родину» стал генерал Лукин, с которым Шолохов также дружил. Но Лукин не был в Испании, а этот эпизод содержится в произведении. К тому же, автор назвал своего героя именно Александром. На мой взгляд, Александр Стрельцов стал обобщенным образом генерала, в основе которого лежала история не только Лукина, но и Родимцева.

Уже после войны число 13 командующий легендарной 13-й гвардейской дивизией назовет счастливым. Именно 13 сентября вместе с Тихоном Бельским и Михаилом Вавиловым он переправился в Сталинград. «13, 14, 15 сентября 1942 года для сталинградцев были тяжелыми, слишком тяжелыми днями. Противник шаг за шагом прорывался через развалины города к Волге. Перелом в эти тяжелые и, как временами казалось, последние часы был создан 13-й гвардейской дивизией Александра Родимцева. Его удар был совершенно неожиданным для врага», - уже после вспоминал маршал Георгий Жуков.

- После получения приказа дивизия Родимцева пешим строем вышла из Николаевки в Красную Слободу, - отмечает Светлана Аргасцева. – И буквально на половине пути Александр Ильич узнал о присвоении ему звания генерал-майора. А дальше в его жизни случился Сталинград – знаменитая высадка на берегу Волги и городские бои, от которых действительно зависело будущее города. Освободив от немцев центр города, 13-я гвардейская дивизия штурмовала Мамаев курган и 140 дней удерживала позиции, не давая противнику прорваться к Волге. Оценивая работу дивизии, маршал Василий Иванович Чуйков писал: «Дрались с невиданным упорством. Прямо скажу, если бы не дивизия Родимцева, то город оказался бы полностью в руках противника еще в сентябре».

После Сталинградской битвы «генерал-отвага», так его прозвали сами бойцы, пошел на повышение и возглавил 32-й стрелковый корпус. Воевал на Курской дуге, участвовал в освобождении Украины и Польши, получил вторую Звезду героя Советского Союза за форсирование Одеры и встретил победу в Праге. Имея такой боевой опыт, в своих рассказах он всегда выделял именно Сталинград. Город, который стал для него неким символом.

- Тихон Бельский остался начальником штаба 13-й гвардейской дивизии, а Михаил Вавилов – ее комиссаром. Но и тот, и другой по-прежнему называли себя «родимцевцами», - комментирует сотрудница музея-заповедника «Сталинградская битва». – После окончания войны они вместе с Александром Ильичем не раз приезжали в Волгоград. Родимцев повторял, что в его жизни было три города - символа. Их же он попросил написать на своей могиле. И эта просьба была исполнена - на его надгробии выбиты названия трех судьбоносных для него городов. Мадрид. Киев. Сталинград.

Коллаж Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.03.2025 12:19
Общество 09.03.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 11:00
Общество 09.03.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 09:40
Общество 09.03.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 09:11
Общество 09.03.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 08:38
Общество 09.03.2025 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 07:44
Общество 09.03.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 23:09
Общество 08.03.2025 23:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 21:07
Общество 08.03.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 19:12
Общество 08.03.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 18:12
Общество 08.03.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 17:10
Общество 08.03.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 16:39
Общество 08.03.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 15:33
Общество 08.03.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 13:42
Общество 08.03.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 12:14
Общество 08.03.2025 12:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:19
Волгоградским школьникам назвали даты последнего звонка и выпускногоСмотреть фотографии
11:49
Женский «Спартак-Волгоград» в домашнем бассейне дважды проиграл «СКИФ-Востоку»Смотреть фотографии
11:31
На трассе под Волгоградом двое человек погибли в ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Волгоградцам напомнили о продолжительных выходных в мае и июнеСмотреть фотографии
10:20
«Удивительно, что все это случилось с одним человеком»: вспоминаем уникальную судьбу генерала РодимцеваСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде водители пожаловались на сбои GPSСмотреть фотографии
09:25
В центре Волгограда погиб водитель иномарки после столкновения с опорой мостаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Волгоградцев предупредили об опасном для смартфонов вирусе EvilLoaderСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде на новой неделе воздух прогреется до +19ºСмотреть фотографии
07:44
В аэропорту Волгограда вновь сняты ограничения на полет самолётовСмотреть фотографии
23:09
Аэропорт Волгограда закрыли из-за угрозы вечером 8 мартаСмотреть фотографии
21:07
Бастрыкин поручил проверить сообщения об аварийной дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде аномально жаркая погода задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
19:12
КСП: обслуживание волгоградских бомбоубежищ обошлось бюджету в 4,3 млн рублейСмотреть фотографии
18:12
Менуа, Саак и Офелия: в облкомюстиции рассказали, как волгоградцы называли детейСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде 55-летняя женщина протаранила столб на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Для галочки? Волжанка пожаловалась на принудительное отселение в «аварийный» домСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В Волгоградской области вступит в силу запрет на работу мигрантовСмотреть фотографии
14:40
Волгоградские ватерполисты в гостях дважды обыграли подмосковный «Штурм-2002»Смотреть фотографии
13:42
Под Волгоградом жители села пожаловались Бастрыкину на аварийную дорогуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Опрос «Высоты 102»: как поздравляют волгоградок с 8 МартаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
В Волгограде Международный женский день отметили цветочным забегомСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде рабочая неделя начнётся с магнитной буриСмотреть фотографии
10:27
Джипинг по-котовски: под Волгоградом очевидцы засняли экстрим-заезд «Жигулей» по затопленной улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:01
Владимир Путин поблагодарил россиянок за заботу, вдохновение и материнскую любовьСмотреть фотографииCмотреть видео
07:07
В России чиновникам помогут купить квартиры за бюджетный счётСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде 8 марта простятся с театральным критиком Галиной БеспальцевойСмотреть фотографии
06:06
В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
21:31
Волгоградка Юлия Попова взяла серебро в финале турнира «Снежная королева» в МосквеСмотреть фотографии
21:21
Волгоградцам пообещали снижение цен на жизненно важные лекарстваСмотреть фотографии
 