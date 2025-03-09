«Удивительно, что все это случилось с одним человеком»: вспоминаем уникальную судьбу генерала Родимцева





«Порой мне кажется, что жизнь моего отца похожа на приключенческий роман. В его боевой биографии столько интересного и захватывающего, что иногда даже трудно поверить, что все это случилось с одним человеком», - писал сын знаменитого генерала Александра Родимцева Илья. При всей, казалось бы, схожести с историями других военачальников его судьба и впрямь уникальна.

- Александр Родимцев родился 120 лет назад 23 февраля по старому стилю и 8 марта - по новому. Интересно, что тогда ни одна из этих дат не была праздничной. Когда же 8 марта назвали Международным женским днём, он в шутку называл себя подарком для главных женщин в своей жизни - мамы, жены и дочерей, - рассказывает заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева.

Крестьянский мальчишка из села Шарлык Оренбургской области, Саша Родимцев рано потерял отца и стал едва ли не главным кормильцем большой семьи. Закончил Военную школу имени ВЦИК, а в сентябре 1936 под псевдонимом «капитан Павлито» уехал добровольцем в республиканскую Испанию и уже спустя год получил звание Героя Советского Союза.

- Некоторые военные консультанты участвовали в боевых действиях в форме советской армии. Но все же большинство интернационалистов надевали испанское обмундирование. В нем служил и Александр Родимцев. Но ему очень хотелось, чтобы все вокруг знали – он русский. Ради этого он научился одной пулеметной очередью выбивать «Саша Родимцев», - продолжает Светлана Аргасцева. – Эта интересная история вошла в произведение Шолохова «Они сражались за Родину». Родимцев познакомился с писателем в конце июля 1942-го в Николаевской слободе. Редакция центральной газеты «Правда» находилась в Камышине, поэтому спецкорр Михаил Шолохов работал именно в этих местах. Долгое время считалось, что прототипом Александра Стрельцова в «Они сражались за Родину» стал генерал Лукин, с которым Шолохов также дружил. Но Лукин не был в Испании, а этот эпизод содержится в произведении. К тому же, автор назвал своего героя именно Александром. На мой взгляд, Александр Стрельцов стал обобщенным образом генерала, в основе которого лежала история не только Лукина, но и Родимцева.

Уже после войны число 13 командующий легендарной 13-й гвардейской дивизией назовет счастливым. Именно 13 сентября вместе с Тихоном Бельским и Михаилом Вавиловым он переправился в Сталинград. «13, 14, 15 сентября 1942 года для сталинградцев были тяжелыми, слишком тяжелыми днями. Противник шаг за шагом прорывался через развалины города к Волге. Перелом в эти тяжелые и, как временами казалось, последние часы был создан 13-й гвардейской дивизией Александра Родимцева. Его удар был совершенно неожиданным для врага», - уже после вспоминал маршал Георгий Жуков.

- После получения приказа дивизия Родимцева пешим строем вышла из Николаевки в Красную Слободу, - отмечает Светлана Аргасцева. – И буквально на половине пути Александр Ильич узнал о присвоении ему звания генерал-майора. А дальше в его жизни случился Сталинград – знаменитая высадка на берегу Волги и городские бои, от которых действительно зависело будущее города. Освободив от немцев центр города, 13-я гвардейская дивизия штурмовала Мамаев курган и 140 дней удерживала позиции, не давая противнику прорваться к Волге. Оценивая работу дивизии, маршал Василий Иванович Чуйков писал: «Дрались с невиданным упорством. Прямо скажу, если бы не дивизия Родимцева, то город оказался бы полностью в руках противника еще в сентябре».

После Сталинградской битвы «генерал-отвага», так его прозвали сами бойцы, пошел на повышение и возглавил 32-й стрелковый корпус. Воевал на Курской дуге, участвовал в освобождении Украины и Польши, получил вторую Звезду героя Советского Союза за форсирование Одеры и встретил победу в Праге. Имея такой боевой опыт, в своих рассказах он всегда выделял именно Сталинград. Город, который стал для него неким символом.

- Тихон Бельский остался начальником штаба 13-й гвардейской дивизии, а Михаил Вавилов – ее комиссаром. Но и тот, и другой по-прежнему называли себя «родимцевцами», - комментирует сотрудница музея-заповедника «Сталинградская битва». – После окончания войны они вместе с Александром Ильичем не раз приезжали в Волгоград. Родимцев повторял, что в его жизни было три города - символа. Их же он попросил написать на своей могиле. И эта просьба была исполнена - на его надгробии выбиты названия трех судьбоносных для него городов. Мадрид. Киев. Сталинград.

Коллаж Павла Мирошкина