Гандболистки «Динамо-Синары» дома обыграли «Луч»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 18 марта, в Волгограде обыграли столичный «Луч» в упорном матче со счетом 30:27 в рамках очередного тура второй части предварительного этапа женской Суперлиги, сообщает V102.RU.

В состав бело-голубых к этой встрече вернулись Мария Дувакина, Екатерина Долматова и Олеся Черненко, пропускавшие прошлую победную игру против «Университета» в Ижевске. И все три гандболистки внесли вклад в сегодняшнюю непростую викторию хозяек.

Счет в матче в контратаке открыла Арина Безбабных, ранее выступавшая за «Луч». Удвоила преимущество Екатерина Скивко дальним попаданием. Затем гостьи забросили два мяча подряд и сравняли. В дальнейшем соперники поочередно поражали ворота друг друга. На восьмой минуте московская команда впервые вырвалась вперед - в быстром отрыве отличилась Юлия Зюрина. На исходе десятиминутки Ксения Закордонская с семиметрового пенальти переиграла Марию Дувакину - «Луч» повел со счетом 6:4.

В середине тайма столичная гандболистка Юлия Крупенникова была удалена с площадки за жесткое нарушение правил на Арине Безбабных. Динамовки долгое время находились в роли догоняющих. Такой сценарий игры был продиктован блестяще проявившей себя в первом тайме голкипером Валерией Моревой, вставшей на пути нескольких ярких бросков в исполнении волгоградских спортсменок. В начале заключительной трети тайма «Луч» оторвался от соперника на три мяча - 10:7.

Сразу после этого главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев взял тайм-аут, в ходе которого призвал собраться своих подопечных. Эмоциональная встряска от наставника помогла хозяйкам добавить в игре до перерыва. На последней минуте тайма Екатерина Скивко сравняла счет, но в следующей атаке столичные гандболистки успели отправить мяч в сетку. По итогам первой половины «Луч» лидировал минимально - 14:13.

На старте второго тайма динамовкам при оказанном достойном сопротивлении со стороны команды Романа Ляшенко снова пришлось побыть в роли отыгрывающихся. Только на 40-й минуте капитан бело-голубых Софья Васильева в контратаке вывела коллектив вперед - 19:18. Затем волгоградские гандболистки все же завладели инициативой на площадке. Почти до самого конца противостояния результат был неизвестен, однако в итоге хозяйки сломили чашу весов в свою пользу. Финальную точку в матче эффектным точным попаданием поставила Олеся Черненко на последней минуте - 30:27. Непростой, но очень важный с турнирной точки зрения выигрыш «Динамо-Синары».

Самой результативной и лучшим игроком в составе «Динамо-Синары» стала Екатерина Скивко, забросившая восемь мячей. В стане «Луча» больше всех отличилась Софья Сухова - шесть раз, а лучшим игроком признана Валерия Морева, отразившая 13 из 43 бросков в общей сложности.

Таким образом, после третьей победы подряд «Динамо-Синара» набрало 27 очков и упрочило лидерство в группе «Б» Суперлиги. Ближайший конкурент бело-голубых звенигородская «Звезда» сегодня в гостях ожидаемо обыграла «Университет» и продолжает преследовать волгоградский клуб с 24 баллами в активе. До конца второй части предварительного этапа «Динамо-Синара» проведет еще два матча. 23 марта подопечные Евгения Дмитриева на выезде встретятся с майкопской командой АГУ- «Адыиф», а завершат квалификацию бело-голубые домашним поединком со «Звездой» 29 марта.

Отметим, «Динамо-Синара» и «Звезда» уже обеспечили выход в четвертьфинал турнира и продолжение борьбы за медали чемпионата. Перед стартом плей-офф осталось только определить, кто в итоге займет первое место в группе «Б».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев