Волгоградца осудили за удары инспектору ЖД пистолетом по голове

Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор 37-летнему местному жителю, который на железнодорожной станции побил инспектора по обеспечению безопасности и сохранности транспортных средств. Как сообщили V102.RU в Южной транспортной прокуратуре, мужчину за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ) приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено ночью на станции Шпалопропитка в Красноармейском районе.

- В результате возникшего между ним и инспектором по обеспечению безопасности и сохранности транспортных средств словесного конфликта он нанес потерпевшему удары, в том числе пневматическим пистолетом в область головы, - рассказали в надзорном ведомстве.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: Южной транспортной прокуратуры