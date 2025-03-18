Расследования

Волгоградца осудили за удары инспектору ЖД пистолетом по голове

Расследования 18.03.2025 16:46
0
18.03.2025 16:46


Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор 37-летнему местному жителю, который на железнодорожной станции побил инспектора по обеспечению безопасности и сохранности транспортных средств. Как сообщили V102.RU в Южной транспортной прокуратуре, мужчину за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ) приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено ночью на станции Шпалопропитка в Красноармейском районе.

- В результате возникшего между ним и инспектором по обеспечению безопасности и сохранности транспортных средств словесного конфликта он нанес потерпевшему удары, в том числе пневматическим пистолетом в область головы, - рассказали в надзорном ведомстве.


Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: Южной транспортной прокуратуры

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.03.2025 15:41
Расследования 18.03.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2025 15:00
Расследования 18.03.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2025 14:38
Расследования 18.03.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2025 12:17
Расследования 18.03.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2025 11:05
Расследования 18.03.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2025 09:34
Расследования 18.03.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2025 15:59
Расследования 17.03.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2025 14:29
Расследования 17.03.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2025 13:19
Расследования 17.03.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2025 10:01
Расследования 17.03.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2025 08:38
Расследования 17.03.2025 08:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2025 07:34
Расследования 16.03.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2025 16:51
Расследования 15.03.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2025 12:10
Расследования 15.03.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2025 12:18
Расследования 14.03.2025 12:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
Девять волгоградских депутатов поддержали закон об усыплении бездомных собакСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде цены на молоко за две недели подскочили на 15%Смотреть фотографии
17:22
В волгоградских школах с 1 апреля стартует набор первоклассниковСмотреть фотографии
16:46
Волгоградца осудили за удары инспектору ЖД пистолетом по головеСмотреть фотографии
15:53
Путин назначил новых судей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
Андрей Бочаров принял участие в правительственном совещании с ПатрушевымСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцу дали 2 года колонии за обман с семенами на 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
15:20
До -3 градусов и мокрый снег ожидают в Волгограде в ближайшие дниСмотреть фотографии
15:16
Врачи заново «собрали» ногу волгоградке после падения с высотыСмотреть фотографии
15:00
Адвокат чиновницы Елисеевой обжалует ее арест в МосгорсудеСмотреть фотографии
15:00
Кешбэк 100% на оплату тарифа: билайн запустил акцию за пополнение балансаСмотреть фотографии
14:38
Бочаров объявил о начале проектирования моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
14:20
Бастрыкин поручил выяснить, почему волгоградцы вновь жалуются на разрухуСмотреть фотографии
13:57
Укрепление рубля привело к росту спроса на заграничные поездки из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:55
Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается вечером 18 мартаСмотреть фотографии
13:26
В регионах начали исправлять законы о выплатах 10 тыс. рублей беременным студенткамСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде очевидцы засняли последствия ДТП у остановки «35-я Гвардейская»Смотреть фотографии
12:59
Котельниково – город роста: как ЕвроХим-ВолгаКалий создает демографический бум в регионеСмотреть фотографии
12:55
Студенты волгоградского меда оценили качество воды на очистных «Концессий»Смотреть фотографии
12:28
Поющие цветы: сериал о возрождении легендарного «ВИА "Васильки"» уже скоро на Wink.ruСмотреть фотографии
12:17
Осужден волгоградец, задавивший на «КАМАЗе» реставратора ТипайловаСмотреть фотографии
12:01
В Камышине сняли на видео жесткое ДТП с пассажирской «Газелью»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Сметану и творог сомнительного качества нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Прокуратура помогла волгоградской пенсионерке «раскулачить» пособницу аферистовСмотреть фотографии
11:05
Житель Камышина украл бутылку водки и сломал нос директору «Пятерочки»Смотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области Крымскую весну встречают выставками, акциями и классными часамиСмотреть фотографии
10:21
Квартиры с ремонтом в ЖК «Крылья Качи»: комфорт, качество и выгода от застройщика «Синара-Девелопмент»Смотреть фотографии
10:18
«У одного подвывих, у второго – перелом позвоночника»: волгоградка требует призвать к ответу школу №19 за травмы детейСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде с 19 марта удвоят количество рейсов на СарпинскийСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде ул. 64-й Армии встала в пробке после столкновения КАМАЗа с кроссоверомСмотреть фотографии
 