Их надо рубить, товарищи: «космический» эксперт призвал не жалеть дубы ради трассы под Волгоградом

Экология 22.09.2020 16:48
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22.09.2020 16:48
Приглашенные на Экосовет в облдуму специалисты в один голос заявили о необходимости пожертвовать дубами ради строительства трассы. Самым рьяным сторонником вырубки леса в Волго-Ахтубинской поймы на сегодняшней встрече оказался Константин Кулик – главный научный сотрудник лаборатории гидрологии агролесоландшафтов и адаптивного природопользования ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук», сообщает ИА «Высота 102». «Их надо рубить, товарищи!», - уверен господин Кулик, говоря о больных и сухих деревьях в пойме.
«Я смотрел по космическому снимку, а я специалист по этим делам. Уверяю вас, что это самый оптимальный вариант», - заверил участников встречи эколог. По его словам, если открыть Google Maps и посмотреть на территорию, то станет понятно, что дорога пройдет с наименьшим ущербом для растительности.
«Конечно, дубы жалко. Но с другой стороны, если мы внимательно посмотрим доклады специалистов, то понятно, что в результате регулирования стоков дубы в пойме стали пропадать. В большинстве своем эти дубравы вторичной генерации. Во время Сталинградской битвы практически все дубы были вырублены в пойме. С большой осторожностью называл бы эти дубы реликтовыми», - разъяснил эколог научного центра.
Константин Кулик призвал общественность не считать себя лесоводами, довериться специалистам для скорейшей реализации проекта.
Совещание в Волгоградской облдуме собрали для обсуждения скандальной темы строительства четырехполосной дороги через Волго-Ахтубинскую пойму. Она пройдет между двумя мостами – через Волгу и Ахтубу. Проект возведения трассы, которая является третьим пусковым комплексом моста через Волгу, разбита на два участка. По первому (от моста через Ахтубу до хутора Лебяжья поляна) уже объявлен аукцион на строительство. По второму проектная документация стала предметом ожесточенных споров среди общественности. По словам проектировщиков, ради трассы придется вырубить порядка 12 тысяч дубов.
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