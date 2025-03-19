Происшествия

«Связал и увёз в Воронеж»: под Волгоградом СК раскрыл липовое похищение

Происшествия 19.03.2025 09:58
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19.03.2025 09:58


В Волгоградской области неожиданным итогом завершилось расследование уголовного дела о похищении жительницы Михайловки. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина из обиды обвинила сожителя в уголовном преступлении, в результате чего она сама теперь может попасть на скамью подсудимых.

- В феврале 2025 года подозреваемая обратилась в правоохранительные органы Михайловского района с заявлением о совершении в отношении неё особо тяжкого преступления со стороны своего знакомого. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, девушка сообщила, что 30 января 2025 парень, с которым она ранее поддерживала отношения, насильно посадил ее в свой автомобиль, связал ноги скотчем, отобрал телефон и увез в город Воронеж к своим родственникам, где насильно удерживал на протяжении пяти дней, - рассказали в пресс-службе СК России.

По словам волгоградки, вырваться она смогла лишь по счастливому стечению обстоятельств.

СК России организовал процессуальную проверку, во время которой вскрылось, что никто жительницу Михайловки не похищал, а в поездку с сожителем она отправилась добровольно. Впоследствии заявительница созналась, что оговорила мужчину.

Отметим, сейчас следователи завершают сбор доказательств, после чего уголовное дело, возбужденное теперь уже в отношении самой волгоградки, будет передано в суд. Ей грозит до трёх лет тюрьмы.

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