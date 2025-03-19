Экология

Суд в Волгограде обязал стройфирму возместить миллион за вред почвам

Экология 19.03.2025 10:06
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19.03.2025 10:06


В Волгограде ЗАО «Трансстрой» обязали возместить 1 миллион рублей вреда почвам за излив стоков в Дзержинском районе. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области по иску природоохранного ведомства.

Ранее на территории Дзержинского района была установлена затопленная канализационными сточными водами территория. Токсичная вода текла в балке между улицами Городнянская и Новорядская.


- По итогам проведенных лабораторных исследований, выявлены превышения показателей загрязняющих веществ в почве, при этом площадь загрязненной территории составила 240 кв.м., - сообщили в управлении. - Установлено, что сети водоотведения, расположенные по вышеуказанному адресному ориентиру, состоят на балансе ЗАО «Трансстрой». Сумма причиненного вреда почве составила 1 млн 297 тысяч рублей.

Компании был предъявлен ущерб для добровольной оплаты, но это требование было оставлено без внимания. Тогда  Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд, который исковые требования полностью удовлетворил.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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