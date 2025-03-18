До -3 градусов и мокрый снег ожидают в Волгограде в ближайшие дни





В Волгограде до конца недели прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы. Так, по данным Волгоградского ЦГМС, уже предстоящей ночью столбики уличных термометров опустятся до нулевой отметки, а через сутки – до отрицательных значений.

Отметим, что в ночь на 19 марта, а также утром в среду в Волгограде возможны мокрый снег и дождь.

– Днем 19 марта существенных осадков не ожидается, порывы северного ветра в среду не превысят 12 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, – говорится в краткосрочном прогнозе волгоградских синоптиков.

В ночь на 20 марта осадков не ожидается, как и днем в четверг. В ночное время похолодает до -3 градусов, а днем термометры в областном центре покажут от +7 до +9 градусов.

Сохранится сухая погода и 21 марта. Порывы ветра не превысят в пятницу 5-10 м/с, а после ночного «нуля» воздух прогреется до +10 градусов.