



К полутора годам в воспитательной колонии приговорил подростка 18 марта Николаевский районный суд Волгоградской области. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, сурового наказания для парня в процессе просила его мать. По признанию женщины, в одиночку справиться с неуправляемым сыном она оказалась не в силах.

На скамью подсудимых несовершеннолетнего жителя Волгоградской области привела кражах денег с банковской карты матери, которую он совершил 31 декабря 2024 года.



– Артём Р. тайно завладел картой матери и произвел 8 переводов на счета знакомых для дальнейшего снятия денежных средств в банкомате. В свою очередь знакомые Артёма Р. не были осведомлены о его преступных намерениях. Наличными подсудимый распоряжался по своему усмотрению, – рассказали в единой пресс-службе волгоградских судов. – Потерпевшая в судебном заседании пояснила, что в краже денег сын ей признался лично и даже возместил ущерб в полном объёме. Однако женщина просила привлечь его к уголовной ответственности, так как повлиять она на него не может.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.