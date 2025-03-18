Общество

Допекший мать подросток по ее просьбе получил год колонии в волгоградском суде

Общество 18.03.2025 18:42
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18.03.2025 18:42


К полутора годам в воспитательной колонии приговорил подростка 18 марта Николаевский районный суд Волгоградской области. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, сурового наказания для парня в процессе просила его мать. По признанию женщины, в одиночку справиться с неуправляемым сыном она оказалась не в силах. 

На скамью подсудимых несовершеннолетнего жителя Волгоградской области привела кражах денег с банковской карты матери, которую он совершил 31 декабря 2024 года. 

Артём Р. тайно завладел картой матери и произвел 8 переводов на счета знакомых для дальнейшего снятия денежных средств в банкомате. В свою очередь знакомые Артёма Р. не были осведомлены о его преступных намерениях. Наличными подсудимый распоряжался по своему усмотрению, – рассказали в единой пресс-службе волгоградских судов. – Потерпевшая в судебном заседании пояснила, что в краже денег сын ей признался лично и даже возместил ущерб в полном объёме. Однако женщина просила привлечь его к уголовной ответственности, так как повлиять она на него не может.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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