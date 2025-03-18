Бастрыкин поручил выяснить, почему волгоградцы вновь жалуются на разруху





Александр Бастрыкин вновь вынужден обратить внимание на бытовые проблемы, которые почему-то годами не могут решить чиновники Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз председатель СК России заинтересовался стремительно разрастающимися свалками, отсутствием тротуаров и ненадлежащей организацией безопасности учеников образовательных учреждений на территории Кировского района.

- В комментариях в социальной сети размещено обращение в СК России по вопросу нарушения природоохранного законодательства и прав жителей Кировского района города Волгограда. Вблизи жилых зданий, дошкольных и образовательных учреждений, а также в русле реки Отрады и других водоемов образовалось большое число несанкционированных свалок бытовых отходов, что оказывает негативное воздействие на состояние окружающей среды. Также отмечается, что около одной из школ отсутствуют оборудованный пешеходный переход и уличное освещение, — рассказали журналистам в пресс-службе Следкома.

Кроме того, горожане обратили внимание следователей на то, что пешеходная зона вблизи упомянутой школы не отгорожена от проезжей части, из-за чего ученики подвергаются опасности.

В аварийном состоянии, по словам жителей, находится и тротуарное покрытие по улице Тополевой. Оно обеспечивает пешеходную доступность сразу нескольких социальных объектов, однако ремонт тротуара не проводился более 30 лет.

Несмотря на многочисленные жалобы, добиться от чиновников исправления ситуации у граждан не получилось, что и заставило обратиться их в Следственный комитет России.

Отметим, жалобы горожан легли в основу процессуальной проверки. О её результатах СУ СК России по Волгоградской области предстоит представить доклад в Москву.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"