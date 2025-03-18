Бочаров объявил о начале проектирования моста на остров Сарпинский





Сегодня, 18 марта, в Волгограде на совещании под руководством губернатора региона Андрея Бочарова обсудили предстоящее строительство моста на остров Сарпинский. Как было озвучено в ходе мероприятия, сооружение планируют возвести в течение предстоящей пятилетки. Совместно с руководителем компании-инвестора «Лидер» Анатолием Гавриленко власти утвердили также мастер-план туристического кластера на волгоградском речном острове.

– Решение принято: мы объявляем конкурс и приступаем к проектированию моста. Средства в полном объеме предусмотрены, проектирование начнется в ближайшее время – это основополагающее решение, которое стало возможным благодаря нашей совместной работе. Это важнейшее, поворотное событие для Волгоградской области. Легко не будет: в ближайшие пять лет необходимо не только спроектировать и построить мост, реализовать планы по транспортному развитию, но и выполнить большую работу по созданию инфраструктуры на Сарпинском», – с таким заявлением выступил Андрей Бочаров на совещании. Губернатор также подчеркнул, что проект будет основан на принципах экологичности и бережного отношения к природе.

Напомним, что в январе глава Волгоградской области в Москве принял участие в совещании с представителями проектных организаций, а также компаний «Лидер» и «Сарпинский Развитие» по вопросу развития Сарпинского.

Уникальный проект будет включать в себя комплексное освоение острова. В частности, здесь запланировано строительство детского лагеря, турбаз, музеев, а также создание объектов эко-туризма. Для этого предполагается строительство на Сарпинском новых мостов и автомагистралей.

Реализация грандиозного проекта несколько лет назад оценивалась специалистами в 200 млрд рублей.