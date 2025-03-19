Волгоградец выплатил за жену более 700 тысяч долга за электроэнергию





Жительница Светлоярского района получила более 727 тысяч рублей доначислений за неучтенное потребление электроэнергии после проверки счетчика на фермерской точке в селе Цаца. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», долг волгоградка не вернула, игнорируя его оплату даже после отключения энергоресурса и обращения в суд. Исполнительный документ был направлен на принудительное взыскание в Светлоярское районное отделение судебных приставов.

– Несмотря на применение всего спектра мер в отношении предпринимательницы, средств на оплату долга на счета судебных исполнителей не поступало. Однако рычаг воздействия на хроническую должницу был найден. После принятия постановления о временном ограничении на выезд из РФ, задолженность была оплачена в полном объеме. Оплату произвел муж женщины. Закон устанавливает, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено на имущество другого супруга, как совместно нажитое. Именно такое мероприятие и планировалось при отсутствии платежей, – пояснили в энергосбытовой компании.

Волгоградцам напоминают, что оплачивать задолженность стоит добровольно, так как в случае взыскания в судебном порядке последуют дополнительные расходы – пени, судебные издержки, а в случае принудительного исполнения решения суда – еще и исполнительский сбор.

Кроме того, после второго месяца неоплаты вводится ограничение режима потребления электроэнергии. А в случае коммерческой деятельности ограничение может быть введено даже за один неоплаченный платеж.

Фото: из архива ИА «Высота 102»