Общество

Ломать не строить: в Волгограде без труда нашли подрядчика демонтажа руин «МАНа»

Общество 19.03.2025 07:50
0
19.03.2025 07:50


В Волгограде определен победитель конкурса, которому предстоит демонтировать фундамент самовольно установленного здания бывшего магазина «МАН» на улице Гоголя. Как сообщает V102.RU, выбирать пришлось из пяти заявок, которые поступили от желающих снести останки павильона.

В результате победителем был признан участник, который предложил наименьшую цену - 980 тысяч рублей.

Напомним, что начальная цена работ была указана в сумме 1 миллион 324 тысячи рублей. Получается, что заказчику конкурса - МБУ «Волгоградзеленхоз» - удалось сэкономить 344 тысячи рублей.

В настоящее время размещен протокол итогов определения исполнителя работ, но в нем участники отображены под номерами. Более подробная информация о подрядчике появится после заключения с ним контракта. Работы по демонтажу фундамента нужно будет выполнить за 5 дней после заключения такого договора.


Ранее сообщалось, что волгоградцев возмущает вид руин на месте бывшего магазина «МАН» в центре города вблизи ЖД вокзала и собора Александра Невского. Снос торгового павильона на улице Гоголя, 5 вблизи собора Александра Невского начался в конце февраля текущего года. Этому предшествовали многочисленные судебные разбирательства. Администрация поясняла, что торговый павильон признан некапитальным сооружением и не включен в действующую схему размещения НТО, поэтому был инициирован вопрос о его демонтаже.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2025 08:19
Общество 19.03.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 06:28
Общество 19.03.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 18:42
Общество 18.03.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 17:55
Общество 18.03.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 17:22
Общество 18.03.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 15:53
Общество 18.03.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 15:49
Общество 18.03.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 15:20
Общество 18.03.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 14:20
Общество 18.03.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 12:59 Реклама
Общество 18.03.2025 12:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.03.2025 12:55
Общество 18.03.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 11:23
Общество 18.03.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 11:15
Общество 18.03.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 10:48
Общество 18.03.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 10:21 Реклама
Общество 18.03.2025 10:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:19
«Он был пламенный мотор»: cкончался патриарх волгоградской журналистики Ефим ШустерманСмотреть фотографии
07:50
Ломать не строить: в Волгограде без труда нашли подрядчика демонтажа руин «МАНа»Смотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области проведут ревизию детских и молодежных организацийСмотреть фотографии
21:40
Гандболистки «Динамо-Синары» дома обыграли «Луч»Смотреть фотографии
21:18
Переговоры глав России и США: Кремль рассказал, о чем договорились Путин и ТрампСмотреть фотографии
20:25
Сотрудник горкомитета культуры умер на рабочем месте в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
Ночевала в киосках, на дачах: 81-летняя бабушка 20 лет не может вернуться домой в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
Первые дачные автобусы в Волгоградской области запустят в конце мартаСмотреть фотографии
18:42
Допекший мать подросток по ее просьбе получил год колонии в волгоградском судеСмотреть фотографии
17:55
Волгоградские депутаты поддержали федеральный законопроект о бездомных собакахСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде цены на молоко за две недели подскочили на 15%Смотреть фотографии
17:22
В волгоградских школах с 1 апреля стартует набор первоклассниковСмотреть фотографии
16:46
Волгоградца осудили за удары инспектору ЖД пистолетом по головеСмотреть фотографии
15:53
Путин назначил новых судей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
Андрей Бочаров принял участие в правительственном совещании с ПатрушевымСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцу дали 2 года колонии за обман с семенами на 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
15:20
До -3 градусов и мокрый снег ожидают в Волгограде в ближайшие дниСмотреть фотографии
15:16
Врачи заново «собрали» ногу волгоградке после падения с высотыСмотреть фотографии
15:00
Адвокат чиновницы Елисеевой обжалует ее арест в МосгорсудеСмотреть фотографии
14:38
Бочаров объявил о начале проектирования моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
14:20
Бастрыкин поручил выяснить, почему волгоградцы вновь жалуются на разрухуСмотреть фотографии
13:55
Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается вечером 18 мартаСмотреть фотографии
13:26
В регионах начали исправлять законы о выплатах 10 тыс. рублей беременным студенткамСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде очевидцы засняли последствия ДТП у остановки «35-я Гвардейская»Смотреть фотографии
12:59
Котельниково – город роста: как ЕвроХим-ВолгаКалий создает демографический бум в регионеСмотреть фотографии
12:55
Студенты волгоградского меда оценили качество воды на очистных «Концессий»Смотреть фотографии
12:17
Осужден волгоградец, задавивший на «КАМАЗе» реставратора ТипайловаСмотреть фотографии
12:01
В Камышине сняли на видео жесткое ДТП с пассажирской «Газелью»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Сметану и творог сомнительного качества нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Прокуратура помогла волгоградской пенсионерке «раскулачить» пособницу аферистовСмотреть фотографии
 