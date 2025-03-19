Ломать не строить: в Волгограде без труда нашли подрядчика демонтажа руин «МАНа»

В Волгограде определен победитель конкурса, которому предстоит демонтировать фундамент самовольно установленного здания бывшего магазина «МАН» на улице Гоголя. Как сообщает V102.RU, выбирать пришлось из пяти заявок, которые поступили от желающих снести останки павильона.

В результате победителем был признан участник, который предложил наименьшую цену - 980 тысяч рублей.

Напомним, что начальная цена работ была указана в сумме 1 миллион 324 тысячи рублей. Получается, что заказчику конкурса - МБУ «Волгоградзеленхоз» - удалось сэкономить 344 тысячи рублей.

В настоящее время размещен протокол итогов определения исполнителя работ, но в нем участники отображены под номерами. Более подробная информация о подрядчике появится после заключения с ним контракта. Работы по демонтажу фундамента нужно будет выполнить за 5 дней после заключения такого договора.





Ранее сообщалось, что волгоградцев возмущает вид руин на месте бывшего магазина «МАН» в центре города вблизи ЖД вокзала и собора Александра Невского. Снос торгового павильона на улице Гоголя, 5 вблизи собора Александра Невского начался в конце февраля текущего года. Этому предшествовали многочисленные судебные разбирательства. Администрация поясняла, что торговый павильон признан некапитальным сооружением и не включен в действующую схему размещения НТО, поэтому был инициирован вопрос о его демонтаже.