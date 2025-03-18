Общество

В волгоградских школах с 1 апреля стартует набор первоклассников

Общество 18.03.2025 17:22
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18.03.2025 17:22


С 1 апреля в волгоградских школах начинается первая волна приёма новых учеников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, в период до 30 июня образовательные учреждения будут оформлять первоклассников, прописанных на закреплённой территории, а также имеющих внеочередное и преимущественное право на зачисление.

Подать документы родители могут одним из четырёх способов. Самый простой – удалённо, воспользовавшись специальным сервисом на портале «Госуслуги». Также заявление можно направить с помощью специальной региональной информационной системы.

Для мам и пап, придерживающихся более консервативных способов взаимодействия с образовательными учреждениями, по-прежнему существует возможность принести весь пакет документов в школу лично или с помощью почтового отправления.

Для зачисления ребёнка в первый класс, в большинстве случаев, потребуются: паспорт родителя, свидетельство о рождении, документ, подтверждающий место прописки будущего ученика.

Отметим, родители, желающие пристроить своих чад в приглянувшуюся школу без привязки к месту проживания, смогут это сделать с 6 июля, в рамках второй волны набора первоклашек. Однако рассчитывать волгоградцы смогут лишь на свободные места. Приём заявлений от родителей будет осуществляться вплоть до 5 сентября.

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