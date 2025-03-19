Новое удобрение поддержит волгоградские урожаи





Весенняя посевная кампания в Волгоградской области получит подкрепление: о начале поставок новой марки сульфоаммофоса заявил генеральный директор сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Сульфоаммофос NP(S) 14:40(7) дополнил линейку сульфоаммофосов в ассортименте компании и отличается повышенным содержанием фосфора. Эта категория удобрений традиционно пользуется спросом в сельском хозяйстве и подходит для припосевного внесения весной. В прошлом году сеть увеличила поставки этой продукции на 27%, до более чем 300 тысяч тонн.

В интервью Андрей Вовк заявил, что компания несколько лет тестировала продажи новой марки, а в этом сезоне ввела ее в постоянный ассортимент: «Уверен, она займет достойное место в отечественных системах питания растений», – сообщил он.

В Волгоградской области ее поставки развивает региональная компания сети – «ФосАгро-Ставрополь». Директор Андрей Тихонов отметил такие достоинства как универсальность: удобрение подходит для всех основных сельскохозяйственных культур, его применение способствует развитию корневой системы, синтезу белка у зерновых и накоплению масла в семенах масличных культур, повышает устойчивость растений к стрессовым факторам.

– В зависимости от почвенных характеристик, особенностей культур и сортов, разрабатываем системы минерального питания. Новая марка сульфоаммофоса содержит такой баланс азота, фосфора и серы, который позволит ей стать эффективным инструментом для управления урожаем, – считает Андрей Тихонов.

Он напомнил, что в Волгоградской области работает региональный офис компании и собственный центр дистрибуции в Михайловке, а ассортимент включает более 60 марок минеральных удобрений. Компания развивает поставки семян российской селекции, сопровождая их рекомендациями по выбору системы минерального питания на основе сервиса агрохимического обследования почв.

В прошлом году разработанные компанией системы минерального питания помогли волгоградским овощеводам получить высокую урожайность томатов и лука – в 2 и 1,5 раза выше среднеобластного показателя.

Фото: предоставлено «ФосАгро-Регион»

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