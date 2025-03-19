Под Волгоградом после внимания Бастрыкина пообещали восстановить сельскую дорогу





В Волгоградской области подлатают «дорогу жизни», обеспечивающую транспортную доступность Берёзового сельского поселения Еланского района. Как сообщает ИА «Высота 102», о проведении соответствующих работ стало известно после внимания к проблеме волгоградцев со стороны председателя СК России Александра Бастрыкина, поручившего региональному управлению изучить бездействие чиновников.

- Сейчас идет подготовка к работам по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги «Елань – Водопьяново – Березовка», - уточнили журналистам в пресс-службе комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

При этом власти затруднились уточнить, будут ли проведены на аварийном объекте работы капитального характера или лишь латочный ремонт.

- Сейчас этот вопрос прорабатывается, - добавили в администрации.

Напомним, 8 марта, в Международный женский день, женщины Берёзового сельского поселения записали видеообращение к Александру Бастрыкину. Сельчане рассказали об опасном состоянии дороги, которая используется для перевозки школьников. Также разбитая проезжая часть осложняет медицинское обследование жителей местных населённых пунктов. По словам волгоградцев, из-за дефектов трассы скорая помощь не может оперативно реагировать на заявки.

Дорога «Елань – Водопьяново – Березовка» находится в подчинении региональных властей. Её обслуживанием занимается ГБУ «Волгоградавтодор». При этом, несмотря на многочисленные жалобы и обращение, состояние проезжей части из года в год лишь ухудшалось. В какой-то момент вразумить чиновников попыталась прокуратура, однако и представления надзорного ведомства не были в полной мере исполнены. В результате прокуратура вынуждена была обратиться с исковым заявлением о понуждении чиновников к ремонту асфальта. В июне 2024 года районный суд поддержал требования и отвёл на производство ремонтных работ 10 месяцев, однако решение так и не было выполнено властями.

Отметим, эта история вызвала широкий резонанс в СМИ и уже к вечеру того же дня вышла на федеральный уровень. На просьбу о помощи отреагировал представитель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям организовать проверку. О её результатах должно быть доложено в Москву. По информации СУ СК России по Волгоградской области, сейчас следственные действия продолжаются, и о наличии или отсутствии признаков нарушения уголовного законодательства говорить преждевременно.