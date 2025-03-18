



Родственники 81-летней волгоградки пытаются вернуть квартиру пенсионерке, в которую, по их словам, она не может зайти уже 20 лет. Как рассказала ИА «Высота 102» старшая дочь Валентины Парамоновны Михайловой Светлана Домничева, конфликт в их семье начался еще в 2004 году. Тогда ее младшая сестра Наталья вышла замуж, родила двоих детей, а потом просто перестала пускать свою родную мать на порог дома.

– Моя мама получила квартиру на улице Танеева еще в 1978 году. Ну как получила? Заработала. Тогда можно было это сделать так называемым хозспособом – после основной работы, а мама трудилась на канатном заводе, надо было отработать на стройке какое-то количество часов. За двухкомнатную квартиру норма была 900 часов, Мама была главным нанимателем, в квартире прописали членов нашей семьи – папу, и нас с сестрой. Папа умер, я выписалась из квартиры еще в 1994 году. А в 2004 году моя младшая сестра Наталья прописала там своих двоих детей и мужа, – начала свой рассказ Светлана.

С той поры, как утверждает женщина, Валентине Парамоновне путь в квартиру закрыли. Женщина жила на даче, а когда попыталась вернуться домой, оказалось, что Наталья с супругом поменяли дверь с замком без объяснения причин. Пенсионерке приходилось жить, где попало, – то сторожила коммерческие киоски, которых много было в двухтысячных, там и ночевала. То оставалась на ночевку у подруг, то у старшей дочери.

– У нас двое детей, приходилось тесниться, но это же мама. Иногда она на нашей даче оставалась. А в 2012 году мой муж получил наследство от своей мамы. Тогда мы на эти деньги моей маме купили комнату в общежитии. Вот это теперь ее дом. Мы сначала забирали ее себе, но мама перенесла тяжелую операцию, ходит только с костылями. А мы живем на втором этаже. Здесь она может хотя бы передвигаться. Но потом мы решили, что, в конце концов, мама имеет право на свою квартиру. Имеет право на то, чтобы беспрепятственно туда заходить и там жить. Поэтому вынуждены были обратиться в суд, – продолжает Светлана.

Юрист Галина Александровна Новикова, представляющая интересы Валентины Парамоновны, признается, что эта история возмутила ее до глубины души.

– У нас есть убеждение, что семья младшей дочери моей доверительницы просто хочет завладеть квартирой Валентины Парамоновны. Несколько лет назад Наталья Владимировна с супругом выписались из квартиры по улице Танеева, оставив в ней своих двоих несовершеннолетних сыновей. Раньше мы не могли подать иск об исключении ее детей из списка нанимателей муниципальной квартиры, поэтому нам пришлось ждать их совершеннолетия. Ситуация на сегодняшний день не изменилась. Бабушка по-прежнему не может попасть в свою квартиру, хотя она имеет право беспрепятственно пользоваться своей жилплощадью. Это подтвердила полиция, куда мы обращались с соответствующим заявлением. Но в реальности бабушку никто не пускает. Мы предполагаем, что это своего рода умысел. У бабушки – благородный возраст, ее не станет, и ее внуки станут собственниками квартиры. 20-летние внуки, которые никогда не видели свою бабушку, понятия не имеют, как и где она живет, что у нее со здоровьем, – рассказывает Галина Александровна.

По словам адвоката, когда она занялась этим делом, у нее была надежда решить все миром.

– Это же все-таки близкие люди, понятно, что все бывает, родные могут между собой не общаться по каким-то причинам. Тогда на помощь и приходят юристы, которые берут на себя роль переговорщиков. Но договориться с Натальей Владимировной оказалось невозможно. Сначала мы предложили ей вариант приватизации квартиры на троих членов семьи - Валентину Парамоновну и двоих внуков. Бабушка даже была готова поступиться частью квартиры, однако на это был получен отказ. Теперь мы думаем, а почему часть квартиры должны получить ее внуки, которые на нее не заработали от слова совсем? Теперь наша цель такая – мы обратились в суд с иском о вселении Валентины Парамоновны и об исключении из списка нанимателей двоих ее внуков, – говорит собеседница.

Между тем, за те годы, что 81-летняя женщин не может попасть в свою квартиру, в двушке-хрущевке новые жильцы уже произвели перепланировку. Старшая дочь Светлана переживает, что в случае незаконности перепланировки наказывать будут ее маму. Хотя пенсионерка понятия не имела, что происходит в квартире. Кроме того, выяснилось, что за эти годы у нее образовался долг как нанимателя за жилье, которым она не могла пользоваться. Родственники не передали ей ни одной квитанции. Теперь она погашает не по ее вине образовавшуюся задолженность со своей пенсии, какой едва хватает на лекарства после тяжелой травмы, которую она получила летом прошлого года,

Пожилая женщина неудачно упала и сломала шейку бедра. Ее старшей дочери Светлане пришлось брать кредит – 250 тысяч рублей, чтобы оплатить операцию матери. Выплачивать немалую сумму волгоградцы вынуждены до сих пор.

Сама Валентина Парамоновна тяжело переживает предательство родного человека.

– Больно мне, – плачет пенсионерка. – Я спрашивала у них, когда дадут мне ключи. Они отворачивались. Я в киосках ночевала – мне 700 рублей платили тогда.

Юрист Галина Александровна надеется на то, что иск позволит им восстановить справедливость. В Красноармейском районном суде уже прошло предварительное заседание – к процессу привлечена также прокуратура. Попытки общения в коридоре с представителями ответчиков наталкиваются, по словам адвоката, на глухую стену.

– Адвокат той стороны нам заявил, что нас интересуют только деньги. От кого мы это слышим? Деньги на жилье для Валентины Парамоновны, на ее операцию и лечение дает семья старшей дочери Светланы. Ни внуки, ни младшая дочь даже яблока пожилой женщине никогда не принесли, – настаивает на своей правде Галина Александровна.

Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с Натальей Владимировной, младшей дочерью 81-летней волгоградки. Женщину мы застали на ее рабочем месте в одной из торговых точек Красноармейского района. В разговоре с нами волгоградка категорически отвергла обвинения в свой адрес.

– Где она [мать] жила? На улице, на лавочке? Она у нас жила. Это грязь. Это сплетни. Вы к нам в пятиэтажку приезжайте, спросите у людей, они ее там видели. Она может вернуться домой. Мы готовы отдать ключи. Это мои боль и стыд. Ради Бога. А ее дочь что говорит? Конечно, она у дочери живет, – заявила Наталья.

При этом женщина поинтересовалась у корреспондента, может ли ходить ее мать, и после ответа о том, что Валентина Парамоновна передвигается на костылях, заявила, что мать может вернуться в квартиру. Вот только на предложение сделать это незамедлительно Наталья Владимировна осеклась:

– Только после суда. Она же подала на нас в суд.

К рассмотрению иска Валентины Парамоновны Михайловой Красноармейский районный суд приступит 27 марта. Редакция будет следить за развитием событий.

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