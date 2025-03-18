Сотрудник горкомитета культуры умер на рабочем месте в Волгограде





В Волгограде сотрудник комитета администрации города скончался на рабочем месте 17 марта днем. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось в помещении комитета культуры, расположенного в центре города на ул. Мира.

По предварительным сведениям источников информагентства, смерть 63-летнего сотрудника финансового отдела не носит криминального характера.

– Смерть была скоропостижной. К сожалению, коллеги не могли помочь, а прибывшие на место медики лишь констатировали смерти мужчины, – сообщают в экстренных службах.



