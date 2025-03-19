В Волгоградской области утвержден новый порядок ведения областного реестра молодежных и детских объединений, пользующихся в регионе государственной поддержкой. Соответствующий приказ, как передает V102.RU, подписала Ирина Муравьева – руководитель недавно созданного в Волгоградской области комитета молодежной политики.

Так, в реестр, который будет вести новый комитет, включаются сведения о межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских объединениях, которые являются юридическими лицами и зарегистрированы на территории региона. Формируется он ежегодно на бесплатной основе.

В этот список не попадают молодежные и детские коммерческие организации, молодежные и детские религиозные организации, профессиональные союзы и организации, создаваемые политическими партиями. Также не входят в реестр и организации, признанные иноагентами.

Организации, которые вносят в этот реестр, могут рассчитывать на господдержку за счет средств областного бюджета.

Напомним, что решение о выделении комитета молодёжной политики из облакообразования в отдельное структурное подразделение администрации было принято губернатором Андреем Бочаровым в конце 2024 года. Комитет начал свою работу в 2025 году.

Фото из архива V102.RU