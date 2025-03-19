Общество

В Волгоградской области проведут ревизию детских и молодежных организаций

Общество 19.03.2025 06:28
0
19.03.2025 06:28


В Волгоградской области утвержден новый порядок ведения областного реестра молодежных и детских объединений, пользующихся в регионе государственной поддержкой. Соответствующий приказ, как  передает V102.RU, подписала Ирина Муравьева – руководитель недавно созданного в Волгоградской области комитета молодежной политики.

Так, в реестр, который будет вести новый комитет, включаются сведения о межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских объединениях, которые являются юридическими лицами и зарегистрированы на территории региона. Формируется он ежегодно на бесплатной основе.

В этот список не попадают молодежные и детские коммерческие организации, молодежные и детские религиозные организации, профессиональные союзы и организации, создаваемые политическими партиями. Также не входят в реестр и организации, признанные иноагентами.

Организации, которые вносят в этот реестр, могут рассчитывать на господдержку за счет средств областного бюджета.

Напомним, что решение о выделении комитета молодёжной политики из облакообразования в отдельное структурное подразделение администрации было принято губернатором Андреем Бочаровым в конце 2024 года. Комитет начал свою работу в 2025 году.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2025 08:19
Общество 19.03.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 07:50
Общество 19.03.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 18:42
Общество 18.03.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 17:55
Общество 18.03.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 17:22
Общество 18.03.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 15:53
Общество 18.03.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 15:49
Общество 18.03.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 15:20
Общество 18.03.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 14:20
Общество 18.03.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 12:59 Реклама
Общество 18.03.2025 12:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.03.2025 12:55
Общество 18.03.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 11:23
Общество 18.03.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 11:15
Общество 18.03.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 10:48
Общество 18.03.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2025 10:21 Реклама
Общество 18.03.2025 10:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:19
«Он был пламенный мотор»: cкончался патриарх волгоградской журналистики Ефим ШустерманСмотреть фотографии
07:50
Ломать не строить: в Волгограде без труда нашли подрядчика демонтажа руин «МАНа»Смотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области проведут ревизию детских и молодежных организацийСмотреть фотографии
21:40
Гандболистки «Динамо-Синары» дома обыграли «Луч»Смотреть фотографии
21:18
Переговоры глав России и США: Кремль рассказал, о чем договорились Путин и ТрампСмотреть фотографии
20:25
Сотрудник горкомитета культуры умер на рабочем месте в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
Ночевала в киосках, на дачах: 81-летняя бабушка 20 лет не может вернуться домой в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
Первые дачные автобусы в Волгоградской области запустят в конце мартаСмотреть фотографии
18:42
Допекший мать подросток по ее просьбе получил год колонии в волгоградском судеСмотреть фотографии
17:55
Волгоградские депутаты поддержали федеральный законопроект о бездомных собакахСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде цены на молоко за две недели подскочили на 15%Смотреть фотографии
17:22
В волгоградских школах с 1 апреля стартует набор первоклассниковСмотреть фотографии
16:46
Волгоградца осудили за удары инспектору ЖД пистолетом по головеСмотреть фотографии
15:53
Путин назначил новых судей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
Андрей Бочаров принял участие в правительственном совещании с ПатрушевымСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцу дали 2 года колонии за обман с семенами на 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
15:20
До -3 градусов и мокрый снег ожидают в Волгограде в ближайшие дниСмотреть фотографии
15:16
Врачи заново «собрали» ногу волгоградке после падения с высотыСмотреть фотографии
15:00
Адвокат чиновницы Елисеевой обжалует ее арест в МосгорсудеСмотреть фотографии
14:38
Бочаров объявил о начале проектирования моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
14:20
Бастрыкин поручил выяснить, почему волгоградцы вновь жалуются на разрухуСмотреть фотографии
13:55
Телефонный разговор Путина и Трампа ожидается вечером 18 мартаСмотреть фотографии
13:26
В регионах начали исправлять законы о выплатах 10 тыс. рублей беременным студенткамСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде очевидцы засняли последствия ДТП у остановки «35-я Гвардейская»Смотреть фотографии
12:59
Котельниково – город роста: как ЕвроХим-ВолгаКалий создает демографический бум в регионеСмотреть фотографии
12:55
Студенты волгоградского меда оценили качество воды на очистных «Концессий»Смотреть фотографии
12:17
Осужден волгоградец, задавивший на «КАМАЗе» реставратора ТипайловаСмотреть фотографии
12:01
В Камышине сняли на видео жесткое ДТП с пассажирской «Газелью»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Сметану и творог сомнительного качества нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Прокуратура помогла волгоградской пенсионерке «раскулачить» пособницу аферистовСмотреть фотографии
 