В Волгограде ищут без вести пропавшую школьницу





Всю ночь в Волгограде велись поиски 13-летней девочки, которая не вернулась домой из школы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, о пропаже ребенка в отдел полиции Дзержинского района сообщили родители накануне вечером.

Со служебными собаками были обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены одноклассники девочки, друзья, знакомые и возможные свидетели.

В настоящее время поиски продолжаются с привлечением полицейских полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Волгограду.

Разыскивается: Вероника Кирильченко, 2007 года рождения.

Ее приметы: на вид 13-14 лет, рост 155 см., худощавого телосложения, славянской внешности, волосы темно-каштановые, волнистые, длинной до середины спины (на момент исчезновения были заплетены в косу), глаза темно карие.

Особые приметы: в верхней части живота по центру родимое пятно светло коричневого цвета, размер 1,2 см. х 1,2 см.

Была одета: серая шапка с рисунком на левой стороне в виде сердца, пальто черное с капюшоном ниже колен на пуговицах, серая толстовка с капюшоном, водолазка светло-серая, легинсы черные, колготки серые, сапоги черные зимние средней высоты на молнии (с внешней стороны слева и справа вставка золотистого цвета).

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка или обстоятельствах ее исчезновения, сообщить в дежурную часть ГУ МВД России по Волгоградской области по телефону 30-43-45 или 02.



