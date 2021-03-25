В Волгограде ищут без вести пропавшую школьницу

Происшествия 25.03.2021 09:53
0
25.03.2021 09:53
Всю ночь в Волгограде велись поиски 13-летней девочки, которая не вернулась домой из школы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, о пропаже ребенка в отдел полиции Дзержинского района сообщили родители накануне вечером.
Со служебными собаками были обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, опрошены одноклассники девочки, друзья, знакомые и возможные свидетели.
В настоящее время поиски продолжаются с привлечением полицейских полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Волгограду.
Разыскивается: Вероника Кирильченко, 2007 года рождения.
Ее приметы: на вид 13-14 лет, рост 155 см., худощавого телосложения, славянской внешности, волосы темно-каштановые, волнистые, длинной до середины спины (на момент исчезновения были заплетены в косу), глаза темно карие.
Особые приметы: в верхней части живота по центру родимое пятно светло коричневого цвета, размер 1,2 см. х 1,2 см.
Была одета: серая шапка с рисунком на левой стороне в виде сердца, пальто черное с капюшоном ниже колен на пуговицах, серая толстовка с капюшоном, водолазка светло-серая, легинсы черные, колготки серые, сапоги черные зимние средней высоты на молнии (с внешней стороны слева и справа вставка золотистого цвета).
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка или обстоятельствах ее исчезновения, сообщить в дежурную часть ГУ МВД России по Волгоградской области по телефону 30-43-45 или 02.
Реклама
Пробки 10 баллов: снегопад парализовал дороги Волгограда25.03.2021 08:28
Происшествия 25.03.2021 08:28
Крупный пожар в сауне ликвидируют в Волжском (ВИДЕО)25.03.2021 07:56
Происшествия 25.03.2021 07:56
«Кучу-малу» из машин на трассе под Волгоградом устроили водители двух фур24.03.2021 11:57
Происшествия 24.03.2021 11:57
Людей из горящей девятиэтажки в Волгоградской области спасли по автолестнице24.03.2021 09:45
Происшествия 24.03.2021 09:45
В Волгограде на стройке аквапарка погиб монтажник22.03.2021 19:12
Происшествия 22.03.2021 19:12
В центре Волгограда рядом с рестораном «Мясо&Рыба» случился пожар22.03.2021 12:35
Происшествия 22.03.2021 12:35
Три человека увезли в больницу после столкновения двух авто в Волгограде21.03.2021 10:38
Происшествия 21.03.2021 10:38
Сгорел как спичка: огонь уничтожил частный коттедж в Волгограде (ВИДЕО)21.03.2021 10:13
Происшествия 21.03.2021 10:13
Голод, грязь и побои: уголовное дело возбудили на многодетную мать в Волгоградской области21.03.2021 09:27
Происшествия 21.03.2021 09:27
В Волгоградской области огненное зарево вблизи трассы напугало автолюбителей20.03.2021 21:51
Происшествия 20.03.2021 21:51
В Тракторозаводском районе Волгограда воспитанников детского сада сразила неизвестная болезнь20.03.2021 13:57
Происшествия 20.03.2021 13:57
В Волгограде пьяные "в дрова" приятели угнали машину и врезались в столб20.03.2021 13:46
Происшествия 20.03.2021 13:46
Двое мужчин отравились дымом: под Волгоградом тушили гостиницу20.03.2021 11:30
Происшествия 20.03.2021 11:30
В Волгоградской области виновник ДТП на встречке сбежал с места аварии20.03.2021 09:54
Происшествия 20.03.2021 09:54
Мгновенная смерть: пастуха убило током в Волгоградской области19.03.2021 20:06
Происшествия 19.03.2021 20:06
Реклама