Новый Renault Duster. Все по-взрослому





Первое поколение кроссоверов Renault Duster за 12 лет эксплуатации доказало, что французы — в лидерах мирового автопрома, и хорошо понимают, каким должен быть автомобиль XXI века. Однако пришло время поднять планку для стандартов качества, мощи и комфорта! В начале 2021 года с конвейера сошел новый Duster. Теперь он — снова лучший...

Новый Renault Duster

Renault Duster , выпущенное французским брендом в 2009 году, долгое время держалось в группе лидеров среди автомобилей своего класса. Причиной тому были не только несомненные технические достоинства машины для города, но и незаурядные внедорожные возможности. Однако, после 10 лет полного триумфа, авто начало «отставать» от конкурентов по динамике, электронным технологиям и уровню комфорта. Первое поколение компактных кроссоверов, выпущенное французским брендом в 2009 году, долгое время держалось в группе лидеров среди автомобилей своего класса. Причиной тому были не только несомненные технические достоинства машины для города, но и незаурядные внедорожные возможности. Однако, после 10 лет полного триумфа, авто начало «отставать» от конкурентов по динамике, электронным технологиям и уровню комфорта.

В 2017 году конструкторы Renault выпустили второе поколение Duster для Европы, а в начале 2021 года его производство началось на конвейерах московского завода автобренда, где заменило уже привычный кроссовер первой серии.

Модернизированная платформа и кузов

Модульная платформа, на которой построен Duster, полностью переработана, модернизирована и обновлена (более, чем на 50%), что позволило увеличить колесную базу (2676 мм) и габариты кузова (теперь — 4341 х 1804 х 1682 мм), расширить линейку устанавливаемых двигателей, установить новое рулевое управление и независимую подвеску, расширить число электронных ассистентов и помощников.

Кузов — полностью новый 5-дверный универсал. Жесткость конструкции увеличена более, чем на 10% за счет использования высокопрочной листовой стали и наличия запрограммированных зон деформации. Также улучшены вибростойкость, шумоизоляция подкапотного пространства и салонной клетки, повышены аэродинамические показатели. Появились более рельефные колесные арки, мощная радиаторная решетка и новая светодиодная передняя и задняя оптика.

Конструкторы предлагают на выбор два варианта дизайна кузова Duster — «городской» (топовый) с декоративными накладками на порогах и багажнике, вставками на решетке радиатора, а также более агрессивный «внедорожный» — с черными накладками и вставками в тон кузова.





Двигатели и «внедорожные таланты»

Базовая линейка моторов сохранилась — в России кроссовер нового поколения будет выпускаться с уже проверенными и надежными 1.6-литровыми «атмосферниками» (114 л.с.), работающими в паре с 5МКПП для переднеприводных авто, а также 1.6TSI[1] (117 л.с.) с 6МКПП и 2.0TSI[1] (143 л.с.) + 6МКПП для полноприводных. Появился и новый турбированный 1.33-литровый мотор TCe 150[2] (150 л.с.) для полноприводных версий, который работает с 6МКПП или вариатором CVT X-Tronic[3].

Все двигатели высокопроизводительны, оборотисты и экономичны — в смешанном цикле Duster потребляет 6-8 литров.





В комплекте с независимой энергоемкой подвеской, клиренсом до 210 мм и полным приводом компактный городской кроссовер легко превращается в легкий, верткий, выносливый и мощный внедорожник (естественно, при 4х4), который способен справляться с серьезными препятствиями и полным отсутствием асфальта. Кроме, того новая рулевая стойка имеет мощный электроусилитель с гидротрансформатором, уменьшающий передаточное отношение, облегчающий управление машиной (в том числе, на парковке) и смягчающий удары по колесам.

В полноприводных модификациях интеллектуальная система All-Mode 4x4-i[4] получила обновленный алгоритм перераспределения усилия:

• на ровной и сухой дороге достаточно экономичного режима 2WD[5] (нагрузка на передний привод);

• на скользкой или мокрой трассе можно вручную подключать полный привод 4WD[6];

• для защиты от пробуксовки передних колес на легком бездорожье автоматически подключается полный привод (AUTO[7]);

• для езды по полному бездорожью оптимален новый режим 4WD Lock[8], который на скорости до 80 км/час блокирует многодисковую муфту и заставляет полный привод работать на полную мощность.

Для поддержки 4WD Lock[8] используется новая функция Hill Descent Control[9] (ассистент спуска с горы), автоматически поддерживающая минимальную постоянную скорость авто при движении на спуск. Полезной также окажется электронная имитация блокировки дифференциалов на базе ESP[10], которая автоматически регулирует сцепление колес с дорогой, может перераспределять крутящий момент и задействовать тормоза.

Вся необходимая информация о местоположении автомобиля в условия движения по сильно пересеченной местности или бездорожья, наклонному скольжению, продольном и боковом кренах может быть выведена для контроля и регулировки на монитор 4х4 мультимедийной системы EasyLink[11].

Электроника и системы безопасности

К стандартному пакету современных электронных помощников в новом Duster добавилась система кругового обзора с 4 камерами (в радиаторной решетке, на двери багажника и в боковых зеркалах). Она упрощает управление автомобилем в сложных дорожных условиях при ограниченной видимости или парковке.

Кроме усиленной конструкции кузова с зонами спроектированной деформации, защищающими водителя и пассажиров от травм при ДТП, о чем мы упоминали выше, кроссовер во всех комплектациях оснащен и другими системами активной безопасности:

• антиблокировкой ABS[12];

• помощью при аварийном торможении AFU[13];

• контролем траектории движения на скользких дорожных покрытиях ESP[10] (может подключаться вместе с режимами трансмиссии AUTO[7] и LOCK[14]).

Пассивная безопасность также улучшена — теперь во всех комплектациях Duster предусмотрены шесть подушек безопасности со шторками, вместо четырех в первом поколении кроссоверов.





Кроме того, в условиях сложного российского климата очень кстати окажется базовый пакет «зимних опций» — запуск движка при низких температурах (вплоть до 30С) от высокоемкостного аккумулятора, производительный климат-контроль для обогрева салона, подогреваемые передние/задние сиденья и руль, обдув лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также эксклюзивная система дистанционного запуска мотора Renault Start.

Комфорт салона

Renault Duster практически идентичен салону новой Arcana — строгий, стильный, эргономичный, с грамотно оптимизированным свободным пространством и улучшенным шумопоглощением. Салон новогопрактически идентичен салону новой Arcana — строгий, стильный, эргономичный, с грамотно оптимизированным свободным пространством и улучшенным шумопоглощением.

Улучшена обивка поверхностей, стало меньше жесткого пластика, заменены сиденья (стали больше, мягче, появились дополнительные режимы регулировки в разных плоскостях и регулируемый поясничный упор). Мультифункциональный руль получил кожаную оплетку и грамотно размещенный набор управляющих кнопок (управление мультимелиа и климат-контролем), а рулевая колонка удобно регулируется по углу наклона и вылету под анатомические особенности тела водителя.

В салоне установлена мультимедийная система EasyLink[11], которая до этого использовалась только в автомобилях Renault старших классов комфорта. Она комплектуется 8-дюймовым дисплеем, поддержкой встроенной навигации, интерфейсов Яндекс.Авто, Apple CarPlay[15] и Android Auto[16], дистанционного включения, запуска двигателя и климат-контроля.





Наконец, для любителей дальних путешествий, поездок на природу и дачу полезным станет увеличенный на 20 литров (662 л) задний багажник, который при сложенных задних сиденьях можно увеличить до 1720 литров. В наборе дополнительного оборудования также представлены багажники на крышу и багажные боксы.





Renault Duster будет представлен четырьмя базовыми комплектациями - Access[17](базовая), Life[18], Drive[19], топовая Style[20], и лимитированной специальной Edition One[21]. Стоимость базовой версии начинается от 945.000 рублей. На российском рынке новыйбудет представлен четырьмя базовыми комплектациями - Access(базовая), Life, Drive, топовая Style, и лимитированной специальной Edition One. Стоимость базовой версии начинается от 945.000 рублей.

Записаться на тест-драйв в Волгограде можно у официального дилера Renault компании «Волга-Раст» по тел: +7 (8442) 55 15 55. renault34.ru

Перевод:

[1] TSI – (англ.) серия турбированных двигателей, транслитерация ТиЭсАЙ.

[2] TCe 150 – (англ.) тип двигателя автомобиля, транслитерация ТЦЕ.

[3] CVT X-Tronic – (англ.) вариатор – механическая система, передающая от входного вала к выходному мощность в виде крутящего момента и способная бесступенчато изменять скорость вращения выходного вала, транслитерация ЦВТ X-Троник.

[4] All-Mode 4x4-i – (англ.) интеллектуальная система полного привода, транслитерация Олл-Моде 4x4-и.

[5] 2WD – (англ.) в классическом понимании это «передний привод», транслитерация 2ВД.

[6] 4WD – (англ.) разновидность автомобильной трансмиссии, в которой крутящий момент от двигателя приводит в действие обе оси машины, транслитерация 4ВД.

[7] AUTO – (англ.) автоматическая функция автомобиля, транслитерация Ауто.

[8] 4WD Lock – (англ.) режим экономичного движения по дорогам с твердым покрытием и сухим грунтовым дорогам, транслитерация 4ВД Лок.

[9] Hill Descent Control – (англ.) ассистент спуска с горы, ассистент спуска с горы Хилл Десцент Цонтрол.

[10] ESP – (англ.) электронная система контроля устойчивости автомобиля, транслитерация ЕСП.

[11] EasyLink – (англ.) мультимедийная система, транслитерация ИзиЛинк.

[12] ABS – (англ.) антиблокировочная система тормозов, транслитерация АБС.

[13] AFU – (англ.) система помощи при экстренном торможении автомобиля, транслитерация АФУ.

[14] LOCK – (англ.) функция в автомобиле, транслитерация Лок.

[15] Apple CarPlay – (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.

[16] Android Auto – (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.

[17] Access – (англ.) базовая, начальная комплектация автомобиля, транслитерация Аццесс.

[18] Life – (англ.) вид комплектации автомобиля, транслитерация Лайф.

[19] Drive – (англ.) вид комплектации автомобиля, транслитерация Драйв.

[20] Style – (англ.) вид комплектации автомобиля, транслитерация Стайл.

[21] Edition One – (англ.) вид комплектации автомобиля, транслитерация Едишн Вон.



